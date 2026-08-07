سخنگوی کمیسیون اصل نود با تاکید بر این که نظارت دقیقی بر روند انتخابات فدراسیون‌های ورزشی و تایید صلاحیت نامزدها خواهند داشت گفت: کمیسیون تطبیق نباید محلی برای اعمال نظر شخصی باشد.

اتفاقاتی که در برخی فدراسیون‌های ورزشی رخ داده و رد صلاحیت تعدادی از نامزدها در کمیسیون تطبیق وزارت ورزش، موجب کشیده شدن این موضوع به کمیسیون اصل نود شده است. اتفاقی که با شکایت برخی نامزدها صورت گرفته و حالا این کمیسیون به طور جدی‌تری به موضوع ورود کرده و خواستار شفاف‌سازی در این مورد شده است. در همین راستا، جلسه‌ای اوایل مرداد جاری در کمیسیون اصل نود با حضور اعضای این کمیسیون و برخی مسئولان وزارت ورزش تشکیل شد اما توضیحات مسئولان این وزارتخانه نتوانست کمیسیون اصل نود را قانع کند.

محمد معتمدی‌زاده سخنگوی کمیسیون اصل نود در تازه‌ترین صحبت‌هایش به برگزاری نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی این کمیسیون در مجلس به ریاست علی کشوری نایب‌رئیس کمیسیون و با هدف پیگیری شکایات واصله درخصوص «مهندسی انتخابات» رؤسای فدراسیون‌ها اشاره کرد و گفت: این جلسه با حضور معاونت قهرمانی، معاونت حقوقی و پارلمانی، مدیرکل حراست و بازرسی وزارت ورزش و جوانان و همچنین رئیس میز ورزش در سازمان بازرسی در راستای تطبیق مستندات شاکیان در مواجهه با مسئولان تشکیل شد که در پایان نشست ما از توضیحات ارائه شده قانع نشدیم. وزارت ورزش و جوانان در فرآیند معرفی کاندیداهای ریاست فدراسیون‌ها، به‌جای استناد به معیارهای شفاف و عینی، رویکردی کاملاً شخصی و سلیقه‌ای را در پیش گرفته است که در حقیقت نوعی سیاسی‌کاری برای مدیریت ارادی خروجی انتخابات محسوب می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان مجلس زودتر از این به مسائل اینچنینی ورود نکردند گفت: متاسفانه به خاطر اتفاقات اخیر در چند ماه گذشته مجلس نتوانست به مسائل وزارت ورزش ورود کند و برخی افراد هم از این وضعیت سوءاستفاده کردند اما قطعا تا پایان موضوع مسائل را پیگیری خواهیم کرد.

این که به نامه‌های ما پاسخ نمی‌دهند شایسته نیست. ما نه با وزیر و نه معاونان ایشان تعارف نداریم و هر چند هم که حساب شده کار کنند باید پاسخگو باشند.