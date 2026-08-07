امسال ۳ لیگ وزنهبرداری برگزار میشود
دبیر فدراسیون وزنهبرداری گفت: امسال سه لیگ در وزنهبرداری برگزار میشود و لیگ بانوان هم با ساختاری رسمیتر و به صورت تیمی برگزار خواهد شد و تعداد تیمهای حاضر پس از ثبت قرارداد مشخص میشود.
وحید ربیعی درباره شرایط برگزاری لیگ برتر وزنهبرداری اظهار کرد: مرحله نخست رقابتهای لیگ برتر بزرگسالان روزهای سوم و چهارم شهریور برگزار خواهد شد که مرحله دوم رکوردگیری تیم ملی وزنهبرداری هم به حساب میآید. هفته نخست لیگ وزنهبرداری پیش از شروع بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به عنوان مرحلهای از رکوردگیری ملیپوشان اعزامی به المپیک آسیایی ژاپن در نظر گرفته شده و در پایتخت برگزار میشود. در مجموع امسال سه لیگ خواهیم داشت؛ لیگ برتر بزرگسالان، لیگ برتر امیدها و لیگ بانوان. وی گفت: زمان مسابقات لیگ برتر بزرگسالان سه مرحله خواهد بود؛ مرحله اول سوم و چهارم شهریور، مرحله دوم ۱۲ و ۱۳ مهر و مرحله سوم ۲۶ و ۲۷ آذر تدارک دیده شده است. همچنین زمان مسابقات لیگ برتر امید و لیگ بانوان نیز در ۲ مرحله طراحی شده است. مرحله اول ۴ تا ۶ آذر و مرحله دوم نیز ۲۳ تا ۲۵ دی برگزار میشود. امسال علاوهبر لیگ برتر بزرگسالان، لیگ برتر امید و لیگ بانوان را نیز برگزار میکنیم. لیگ بانوان امسال به شکل رسمیتری برگزار میشود. قرارداد ورزشکاران باید ثبت شود و تیمها قراردادهای خود را به فدراسیون ارائه کنند. مسابقات بانوان نیز همانند لیگ آقایان به صورت تیمی برگزار خواهد شد.