کد خبر: ۳۳۵۵۹۴
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۹
امضای سند همکاری 3 ساله دنیامالی با همتای آذربایجانی
وزرای ورزش ایران و جمهوری آذربایجان، سند برنامه اجرائی همکاریهای دو کشور در حوزه ورزش و جوانان برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ را امضا کردند.
این سند با هدف توسعه همکاریهای مشترک در حوزه ورزش و جوانان، تقویت ارتباط میان فدراسیونهای ورزشی، برگزاری اردوها و مسابقات مشترک، تبادل مربیان و ورزشکاران، همکاری در حوزه آموزش، پژوهش و استعدادیابی و بهرهگیری از ظرفیتهای دو کشور به امضای احمد دنیامالی و فرید غایباف رسید.
در مراسم امضای این سند، مجتبی دمیرچی سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو و سید محمد شروین اسبقیان و فرهاد حاجیاف معاونان وزرای دو کشور نیز حضور داشتند. امضای این سند، گام مهمی در مسیر توسعه روابط ورزشی و جوانان میان دو کشور و تقویت دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.