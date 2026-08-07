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کد خبر: ۳۳۵۵۹۳
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۹
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اعلام نفرات دعوت‌شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روزهای ۱۷ لغایت ۲۵ مردادماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می‌باید تا ساعت ۱۵ روز شنبه ۱۷ مردادماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به این شرح است:
 ۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان)، ۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) مهدی محسن‌نژاد (خوزستان) سجاد عباسپور (مازندران)، ۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) عرفان جرکنی (تهران)، ۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم)، ۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان)، ۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) علیرضا عبدولی (خوزستان)، ۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) ابوالفضل مهمدی (خوزستان)، ۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) یاسین یزدی (مازندران)، ۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) محمدهادی صیدی (خوزستان)، ۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران) امین میرزازاده (خوزستان).

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