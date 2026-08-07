تهاتر ۱۶۷۳ میلیارد تومان از اموال شرکتهای تراستی
دادستان تهران از تهاتر هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان از اموال شرکتهای تراستی، وصول چندین میلیون دلار، یورو و درهم و توقیف گسترده اموال منقول و غیرمنقول این شرکتها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی در تشریح اقدامات انجامشده در حوزه اعاده ارز به صورت نقدی گفت: در یک پرونده ۵۰ میلیون دلار، در پروندهای دیگر ۵۵میلیون یورو و در پرونده سوم نیز ۵۳ میلیون درهم وصول شده است.
وی با اشاره به حجم گسترده اموال توقیفشده، جزئیات آن را به شرح زیر اعلام کرد: ۸۶ دستگاه خودروی لوکس، ۱۸۷ قطعه زمین به متراژ یکمیلیون و ۸۶۸هزار مترمربع، ۸۶ واحد آپارتمان در شهرهای مختلف، چهار باب ویلا در لواسان، گیلان و مازندران و همچنین دو ملک کارخانه به متراژ ۳۲هزار مترمربع توقیف شده است.
صالحی تأکید کرد: روند توقیف و ضبط این اموال برای وصول ارزهای واصلنشده، بهصورت جدی دنبال میشود.