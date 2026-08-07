بهرهبرداری از مرکز پرتودرمانی بوشهر و 3 پروژه سلامتمحور در شیراز
نخستین مرکز پرتودرمانی بیماران سرطانی استان بوشهر و سه پروژه سلامتمحور در شیراز با حضور وزیر بهداشت در پایان هفته گذشته به بهرهبرداری رسید.
به گزارش وبدا، وزیر بهداشت در حاشیه بازدید از بیمارستانهای مادر و کودک، شهدای هستهای و شهدای خلیجفارس بوشهر اظهار داشت: روند بازسازی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیجفارس بوشهر که در پی حملات دشمن آمریکایی صهیونی آسیب دیده بود، با سرعت در حال انجام است و پیشبینی میشود این مرکز درمانی تا چهار ماه آینده بهطور کامل به چرخه ارائه خدمات سلامت بازگردد.
محمدرضا ظفرقندی ادامه داد: از سه مرکز درمانی شهر بوشهر بازدید کردیم که در میان آنها، روند بازسازی بیمارستان شهدای خلیجفارس از اولویت ویژه برخوردار است. این بیمارستان در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا آسیبهای جدی دید و در مرحله نخست بهدلیل شدت خسارتها، تمامی بیماران آن به مراکز درمانی جایگزین منتقل شدند.
ظفرقندی افزود: در حال حاضر بیمارستان شهدای هستهای بوشهر خدمات درمانی مناسبی به مردم ارائه میکند و عملیات بازسازی بیمارستان شهدای خلیجفارس نیز با سرعت در حال انجام است.
وی همچنین درباره بیمارستان مادر و کودک بوشهر گفت: این طرح با حدود ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است و در صورت تأمین اعتبار، عملیات ساختمانی آن بهزودی به پایان میرسد تا پس از تجهیز و تأمین نیروی انسانی، به ناوگان خدمات درمانی استان افزوده شود.
ارائه خدمات پرتودرمانی و رادیوتراپی
برای اولینبار در بوشهر
رئیس دانشگاه علومپزشکی بوشهر در آیین بهرهبرداری از نخستین مرکز پرتودرمانی بیماران سرطانی استان با حضور وزیر بهداشت گفت: این مرکز با زیربنای یکهزار و ۷۱۰ مترمربع در سه طبقه و با اعتباری بالغ بر ۱۲۰میلیارد تومان احداث و تجهیز شده است.
اللهکرم اخلاقی افزود: عملیات اجرایی این مرکز از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در سال ۱۴۰۳ به پایان رسید و پس از نصب تجهیزات تخصصی از اواخر سال گذشته پذیرش بیماران سرطانی در آن آغاز شده است. با راهاندازی این مرکز، استان بوشهر برای نخستینبار به خدمات پرتودرمانی و رادیوتراپی بیماران سرطانی مجهز شده و اکنون به یکی از مراکز مهم تشخیص و درمان سرطان در جنوب کشور تبدیل شده است.
اخلاقی ادامه داد: تاکنون ۱۳۱ بیمار در این مرکز تحت درمان قرار گرفتهاند، ۳۹ بیمار در حال دریافت خدمات درمانی هستند و ۴۰ بیمار نیز در فهرست انتظار قرار دارند.
وی اظهار داشت: پیش از بهرهبرداری از این مرکز، بیماران سرطانی استان برای دریافت خدمات پرتودرمانی ناچار به مراجعه به استانهای همجوار بهویژه فارس بودند اما اکنون علاوه بر رفع نیاز استان، بیماران استانهای دیگر نیز برای دریافت این خدمات به بوشهر مراجعه میکنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: انعقاد قرارداد با بیمههای پایه و ارائه خدمات رایگان به بیماران سرطانی از مهمترین ویژگیهای این مرکز است که دسترسی بیماران به خدمات تخصصی درمان سرطان را تسهیل کرده است.
بهرهبرداری از 3 پروژه سلامتمحور در شیراز
وزیر بهداشت همچنین در سفر یکروزه خود به استان فارس، پس از حضور در شهرستانهای کازرون و کوهچنار، با ورود به شیراز، در آیین بهرهبرداری از دانشکدههای علوم توانبخشی، تغذیه و علوم غذایی و فاز دوم مرکز آموزشی درمانی بوستان حضور یافت.
ظفرقندی در این آیین با بیان اینکه استان فارس و شهر شیراز به عنوان قطب پزشکی کشور و منطقه شناخته میشود، اظهار داشت: دانشگاه علومپزشکی شیراز علاوه بر ارائه خدمات به مردم استان فارس، روزانه پذیرای بیماران بسیاری از سایر استانهای کشور و کشورهای حوزه خلیجفارس است.
وی افزود: دانشکده تغذیه و علومغذایی نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه، سلامت صنایعغذایی و توسعه دانش این حوزه دارد، همچنین دانشکده علوم توانبخشی در ارتقای کیفیت درمان بیماران، بهویژه پس از سکتهها، شکستگیها، تروما و دیگر آسیبها، نقشی ارزشمند و اثرگذار ایفا میکند.
وزیر بهداشت همچنین با اشاره به بهرهبرداری از فاز دوم مرکز آموزشی درمانی بوستان گفت: این پروژه با ۱۸۹ تخت به بهرهبرداری رسید و ظرفیت این مرکز را برای ارائه خدمات در حوزه بیماریهای اعصاب و روان، بیماریهای عمومی و مسمومیتها به شکل قابلتوجهی افزایش داده است.