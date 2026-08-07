تیراندازی مرگبار در مدرسه

تیراندازی در مدرسه «دبسیرین نونتابوری» در شمال پایتخت تایلند، هشت کشته و ۳۰ زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری فارس، این حادثه روز جمعه در منطقه بانگ کروای در استان نونتابوری تایلند رخ داد و امدادگران گفتند که احتمال افزایش تلفات وجود دارد. طبق گزارش رسانه‌های محلی از قبیل «تای انکوایرر»، پلیس تایلند، فرد مسلح مظنون را شناسایی کردند و گفتند که او دانش‌آموز همین مدرسه است. پلیس تایلند اعلام کرد دانش‌آموز ۱۴ساله این مدرسه‌ در حومه بانکوک که عامل این تیراندازی بود و جان حداقل ۸ نفر را گرفت در نهایت، در مدرسه خودکشی کرد. به گفته پلیس، او ۲۶ گلوله شلیک کرده و ۳۴ گلوله دیگر هم در محل تیراندازی پیدا شده است.