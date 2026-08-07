کشف بقایای اجساد ۵ کوهنورد

مقامات پلیس نپال روز جمعه اعلام کردند اجساد پنج نفر که گمان می‌رود کوهنوردانی باشند که حدود ۹ ماه پیش در حادثه سقوط بهمن در کوه «یالونگ ری»

مفقود شده بودند، پیدا شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از چاینامورنینگ، ساکنان محلی این اجساد را در نزدیکی کمپ اصلی قله ۵۶۳۰ متری در رشته کوه «رولوالینگ» در منطقه «دولاخا» پس از ذوب ‌شدن برف و نمایان‌شدن بقایا، کشف کردند و موضوع را به مقامات اطلاع دادند. سخنگوی دفتر پلیس منطقه گفت احتمالاً اجساد کشف‌شده متعلق به پنج کوهنوردی هستند که در حادثه ریزش بهمن عظیم در تاریخ ۳ نوامبر سال گذشته (۲۰۲۵) مفقود شدند اما هویتشان تنها پس از بازیابی و معاینه آنها تأیید خواهد شد.