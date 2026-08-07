کد خبر: ۳۳۵۵۸۷
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۹
اندونزی
غیرفعالسازی 5 میلیون حساب کاربری کودکان
دولت اندونزی در چارچوب اجرای مقررات جدید حفاظت از کودکان در فضای مجازی، از غیرفعالسازی حدود پنج میلیون حساب کاربری افراد زیر سن قانونی در سکوهای دیجیتال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر ارتباطات و امور دیجیتال اندونزی اعلام کرد: این اقدام با همکاری شرکتهای ارائهدهنده خدمات دیجیتال و در اجرای آییننامه جدید «حکمرانی سامانههای الکترونیکی برای حفاظت از کودکان» انجام شده است.
«مئوتیا حفیظ» تأکید کرد این کشور به جای اعمال ممنوعیت سراسری براساس سن، رویکردی مبتنی بر ارزیابی ریسک را برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی برگزیده است. به گفته وی، مقررات جدید با هدف ترغیب شرکتهای فناوری به بازطراحی خدمات خود برای بازار اندونزی و افزایش سطح ایمنی کودکان تدوین شده است.