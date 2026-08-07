شایعه «معافیت سربازان فراری» تکذیب شد

سازمان وظیفه عمومی فراجا، شایعات فضای مجازی با عنوان «معافیت سربازان فراری» را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب شایعات فضای مجازی با عنوان «معافیت سربازان فراری» اعلام کرد: آن دسته از کارکنان وظیفه که به هر دلیل خدمت سربازی خود را به اتمام نرسانده‌اند، می‌بایست وضعیت سربازی خود را از طریق یگان خدمتی تعیین تکلیف کنند و هیچ نوع معافیت جدیدی برای آنان در نظر گرفته نشده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: کارکنان وظیفه فراری در صورت عدم تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود از طریق یگان خدمتی، با محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، استخدام، خروج از کشور و...، مواجه خواهند شد.

همچنین رسیدگی به هرنوع درخواست کارکنان وظیفه فراری از جمله معافیت پزشکی، کسرخدمت‌های سربازی به واسطه تأهل و فرزند و کسرخدمت ایثارگری والدین و... در صورت تعیین تکلیف وضعیت فرار آنان از طریق یگان خدمتی قابل بررسی است.