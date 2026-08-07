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کد خبر: ۳۳۵۵۸۵
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
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فراجا:

ویدئوهای بازنشرشده از سخنگوی پلیس و اخبار منتشره درباره حجاب، جعلی است

دفتر سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انتشار برخی اخبار و ویدئوهای منتسب به سخنگوی این نهاد را تکذیب کرد.
به گزارش فراجا، دفتر سخنگوی پلیس طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در روزهای اخیر فیلمی قدیمی مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۳ از سخنگوی فراجا درباره مسائل اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان، به عنوان اظهارات جدید در برخی رسانه‌ها بازنشر شده است.
براساس این اطلاعیه، همچنین اخبار جعلی متعددی با استفاده از هوش مصنوعی درباره موضوعات پوشش، عفاف و حجاب به نقل از سردار منتظرالمهدی در برخی صفحات شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
دفتر سخنگوی فراجا با تأکید بر جعلی بودن این محتواها اعلام کرد: تمامی این اخبار و ویدئوها یا ساخته هوش مصنوعی هستند و یا به گذشته تعلق دارند و به‌تازگی بازنشر شده‌اند.
در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است اخبار و اطلاعات مربوط به پلیس را صرفاً از وبگاه خبری پلیس و دیگر مراجع رسمی خبری کشور دنبال کنند و به اخبار منتشر شده در منابع غیررسمی توجه نکنند.

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