ویدئوهای بازنشرشده از سخنگوی پلیس و اخبار منتشره درباره حجاب، جعلی است

دفتر سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انتشار برخی اخبار و ویدئوهای منتسب به سخنگوی این نهاد را تکذیب کرد.

به گزارش فراجا، دفتر سخنگوی پلیس طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در روزهای اخیر فیلمی قدیمی مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۳ از سخنگوی فراجا درباره مسائل اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان، به عنوان اظهارات جدید در برخی رسانه‌ها بازنشر شده است.

براساس این اطلاعیه، همچنین اخبار جعلی متعددی با استفاده از هوش مصنوعی درباره موضوعات پوشش، عفاف و حجاب به نقل از سردار منتظرالمهدی در برخی صفحات شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.

دفتر سخنگوی فراجا با تأکید بر جعلی بودن این محتواها اعلام کرد: تمامی این اخبار و ویدئوها یا ساخته هوش مصنوعی هستند و یا به گذشته تعلق دارند و به‌تازگی بازنشر شده‌اند.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است اخبار و اطلاعات مربوط به پلیس را صرفاً از وبگاه خبری پلیس و دیگر مراجع رسمی خبری کشور دنبال کنند و به اخبار منتشر شده در منابع غیررسمی توجه نکنند.