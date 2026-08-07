ادعای نماینده مجلس درباره «نحوه ردزنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

در پی طرح ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر علت شناسایی محل استقرار شهید علی لاریجانی و تعدادی از همراهانش، قوه قضائیه این موضوع را تکذیب کرد.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی طرح ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه محل استقرار شهید علی لاریجانی در جریان جنگ رمضان که منجر به شهادت وی و تعدادی از همراهانش شد، از طریق تماس تلفنی فرزند شهید با خانواده شناسایی شده است، پیگیری‌ها از پرونده قضایی تشکیل‌شده در مورد شهادت ایشان، نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد.

براساس بررسی‌های انجام‌شده، ادعای مطرح‌شده مبنی بر شناسایی محل استقرار شهید علی لاریجانی از طریق تماس تلفنی فرزند ایشان با خانواده، مورد تأیید نیست و بررسی‌های قضایی نیز چنین موضوعی را تأیید نمی‌کند.

گفتنی است، در پی شهادت دکتر علی لاریجانی و فرزند ایشان در پی حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی، پرونده قضایی در دادسرای تهران تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

انتقاد خانواده شهید لاریجانی از اظهارات شتاب‌زده

در همین حال، خانواده شهید لاریجانی در پی انتشار اظهارات‌ یکی از نمایندگان مجلس در فضای مجازی درباره چگونگی شهادت شهید لاریجانی از همه صاحبان تریبون دعوت کرد از اظهارات شتاب‌زده و غیرکارشناسی شدیداً اجتناب کنند.

به گزارش ایرنا، در ادامه این بیانیه آمده است: خانواده شهید مستمراً در حال پیگیری ابعاد این مسئله از نهادهای مسئول می‌باشند و چنین ادعایی نه‌تنها مورد تأیید نهادهای مسئول نبوده، بلکه اساساً به عنوان یکی از فرضیه‌های حادثه هم مطرح نشده است و شهید دکتر مرتضی اساساً هیچ تلفن همراهی از ماه‌ها قبل از جنگ رمضان تا روز شهادت همراه نداشتند و نسبت به این مسئله نیز درخصوص سایر همراهان بسیار حساسیت داشتند.

بی‌تردید روشن‌شدن ابعاد این حادثه، مستلزم بررسی‌های دقیق، کارشناسانه و مبتنی بر اسناد معتبر است و هرگونه نتیجه‌گیری شتاب‌زده یا طرح گمانه‌های فاقد پشتوانه، نه‌‌تنها کمکی به کشف حقیقت نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب تشویش افکار عمومی و رنجش بازماندگان شهید شود.