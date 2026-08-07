جزئیات کلاهبرداری ۴ هزار میلیارد تومانی جعل مدارک توسط شرکت مهاجرتی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از دستگیری یک باند بزرگ جعل مدارک تحت عنوان یک شرکت مهاجرتی، با ۳۰۰ شاکی و حدود 4هزار میلیارد تومان کلاهبرداری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار حسین رحیمی اظهار داشت: برابر اخبار به دست آمده به معاونت اطلاعات پلیس امنیت اقتصادی فراجا و با بررسیهای صورتگرفته، شخصی با هویت معلوم با ایجاد مجموعهای با عنوان شرکت مهاجرتی «پارس کانادا» اقدامات غیرقانونی متعددی را در قالب مجموعه تحت مدیریتی خود از قبیل کلاهبرداری، جعل مدارک تحصیلی، پولشویی و...، انجام میدهد. متهم اصلی این پرونده که در سایتها و صفحات اینستاگرامی، خود را کارآفرین با مدرک فوقدکتری معرفی میکرد با همکاری افرادی ذینفوذ در برخی سازمانها، اقدام به جعل مدارک مختلف تحصیلی، جعل مدارک زبان خارجه و... میکرد و همچنین با دست یافتن به اطلاعات افراد جویای کار در کشورهای خارجی با ایجاد مدارک جعلی و حسابهای ساختگی و جعل مدرک زبان از آنان کلاهبرداری میکردند.
رحیمی با بیان اینکه متهم اصلی این پرونده همچنین با فروش مدارک جعلی دانشگاه در مقطع دکتری وجوهات کلانی را به صورت نقدی، ارز دیجیتال، تهاتر ملک و... دریافت میکرد، افزود: اموال غیرمنقول متهمان این پرونده به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان توقیف و با ورود بهنگام کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی از خروج ۳۰۰میلیون دلار ارز متعلق به متهم اصلی این پرونده از کشور جلوگیری شد که در مجموع میزان وجوه کلاهبرداری توسط متهمان حدود چهار هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
وی با اشاره به اینکه شرکتهای متعددی توسط اعضا این باند با عناوین مختلف ثبت شده است، گفت: تاکنون شکایت ۳۰۰ نفر از این مؤسسه به اتهام تحصیل مال نامشروع، کلاهبرداری و... دریافت و در حال پیگیری است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با بیان اینکه ۷ نفر متهمان اصلی این پرونده که همگی اعضا یک خانوادهاند، در حال حاضر مقیم کشور کانادا هستند و رایزنیهای لازم برای استرداد آنان در حال انجام است، ادامه داد: دیگر متهمان این پرونده در داخل کشور شناسایی و ممنوعالخروج شدهاند و به اتهامات آنان در مراجع قضایی رسیدگی میشود.
رحیمی با تأکید بر اینکه مالباختگان پروندههای مهاجرتی در شرکت پارسی کانادا برای پیگیری پرونده خود به پلیس امنیت اقتصادی فراجا به آدرس اتوبان کردستان، خیابان شهید یاسمی شرقی مراجعه نمایند، اظهار داشت: رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی این باند از قبیل خروج ارز از کشور، پولشویی، فرار مالیاتی، فعالیت بدون مجوز قانونی، جعل مدارک، جعل گذرنامه و...، در حال انجام است.