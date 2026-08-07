منابع خبری لبنان از حملات توپخانه‌ای بی‌وقفه ارتش رژیم اسرائیل به مناطقی از جنوب این کشور خبر می‌دهند که در جریان آنها شماری از نظامیان و غیرنظامیان زخمی شدند.

وزارت بهداشت لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به شهرک «برج الشمالی»، در جنوب این کشور، دست‌کم هشت شهروند لبنانی زخمی شده‌اند. این حملات در حالی انجام شد که ارتش رژیم صهیونیستی بامداد دیروز نیز مجموعه‌ای از حملات هوایی و گلوله‌باران‌های گسترده را علیه چندین منطقه در جنوب لبنان آغاز کرد. همچنین فرماندهی ارتش لبنان از زخمی‌شدن یک سرباز خود در شهرک المنصوری در جنوب این کشور در نتیجه حمله رژیم اسرائیل به یک بولدوزر ارتش خبر داد. پیش‌تر خبرگزاری ملی لبنان از ورود شبانه ارتش این کشور به شهرک المنصوری در شهرستان صور خبر داده بود که به منظور بازگشایی جاده‌هایی به آنجا رفته‌اند که در نتیجه حملات هوایی اخیر دشمن صهیونیستی بسته شده بود. همه تجاوزات رژیم صهیونیستی وسط آتش‌بس صورت می‌گیرد!