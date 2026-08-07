سخنگوی وزارت دفاع چین اعلام کرد که فرماندهی ارتش این کشور نوسازی نیروهای خود را مطابق با استانداردهای پیشرفته بین‌المللی تضمین خواهد کرد.

آن‌طور که ایرنا به نقل از خبرگزاری تاس نوشته است، چن شی،

سخنگوی وزارت دفاع چین، روز جمعه، ضمن اظهارنظر در مورد چشم‌اندازهای ارتقای توانایی رزمی نیروهای نظامی این کشور، تأکید کرده است که اظهارات مهم «شی جین‌پینگ»، رئیس جمهور چین، به‌طور فزاینده‌ای به همه افسران و سربازان الهام و انگیزه می‌دهد تا به موفقیت‌های مهم در نوسازی اساسی دفاع ملی و نیروهای مسلح دست یابند و تبدیل ارتش به یک نیرو در سطح جهانی را تسریع کنند. او توضیح داد نوسازی نیروهای مسلح پایه استراتژیکی برای نوسازی عظیم ملت چین را در اختیار پکن قرار خواهد داد. چن شی خاطرنشان کرد: چین به‌طور سیستماتیک فناوری‌های هوشمند را در ارتش خود به کار خواهد گرفت و به‌طور مداوم سطح آموزش نظامی را بهبود خواهد بخشید. وی افزود: نوسازی شامل منابع هر دو بخش نظامی و غیرنظامی خواهد بود.