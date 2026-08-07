ته کشیدن ذخایر موشکی آمریکا واقعی است پنتاگون «نشست بحران» برگزار میکند
سرویس خارجی-
گزارشهای متعدد منابع غربی نشان میدهد، موضوع تهکشیدن ذخایر موشکهای استراتژیک آمریکا در جنگ با ایران واقعی است و پنتاگون دستور برگزاری نشست بحران در این زمینه را صادر کرده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور متوهم آمریکا، زمانی که جنگ علیه ایران را آغاز کرد، وعده داد که در عرض چند هفته جنگ را با «پیروزی» و «تسلیم کامل ایران» به پایان میرساند. اما در ششمین ماه جنگ هیچ نشانهای از شکست ایران دیده نمیشود. دستاوردهای او در این جنگ به روایت رسانهها و کارشناسان غربی «پیروزی ایران»، «تحقیر کامل آمریکا»، «تثبیت کنترل ایران بر تنگه هرمز»، «افزایش شدید قیمت بنزین، گازوئیل، کود شیمیایی و محصولات کشاورزی»، «بحران جهانی اقتصاد»، «نارضایتی شدید افکار عمومی آمریکا» و «نمره مردودی 88درصدی مردم آمریکا به ترامپ در جنگ» بوده است. تهکشیدن تسلیحات راهبردی آمریکا در جنگ نیز شکست دیگری است که این روزها رسانههای آمریکایی بهطور گسترده به آن پرداختهاند؛ موضوعی که ترامپ را بهشدت عصبانی کرده است.
ابتدا هفته گذشته بود که رویترز نوشت: «ارتش آمریکا در جریان جنگ پنجماهه با ایران، بخش بزرگی از ذخایر موشکهای دوربرد و بسیار دقیق خود را مصرف کرده است». به نوشته این خبرگزاری انگلیسی، کارشناسان عقبنشینی ترامپ مقابل ایران را هم ناشی از همین نگرانی درباره کاهش ذخایر موشکی آمریکا میدانند. بهدنبال گزارش رویترز، شبکه سیانان هم گزارش داد که ارتش آمریکا در جنگ علیه ایران حدود ۸۰درصد از ذخایر سیستمهای دفاع هوایی کلیدی خود بهویژه موشکهای رهگیرش را مصرف کرده است. گزارش رسانههای آمریکایی حاکی است که جمعه هفته گذشته ترامپ در نشست اعضای کابینه خود در «کمپ دیوید» درباره کاهش شدید تسلیحات آمریکا در جنگ با ایران از «پیت هگست» وزیر جنگ خود توضیح خواسته و ادامه این نشست بر سر این موضوع به مشاجره نیز کشیده است.
ترامپ دیوانه شده بود
روزنامه والاستریتژورنال اما ابعاد جدیدی از این بحران را رسانهای کرده است. گزارش این روزنامه نشان میدهد که درز اطلاعات درباره تهکشیدن موشکهای آمریکایی در جنگ با ایران، ترامپ را بهشدت عصبانی کرده و رئیسجمهور آمریکا معتقد است که گزارشهای مربوط به کمبود مهمات میتواند تهران را جسورتر و موضع واشنگتن را تضعیف کند. آنطور که والاستریتژورنال نوشته، دونالد ترامپ در پی انتشار گزارشهای رسانهای درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا، دستور آغاز تحقیقات گسترده برای شناسایی عاملان افشای اطلاعات محرمانه پنتاگون را هم صادر کرده است؛ اقدامی که نشاندهنده افزایش نگرانی کاخ سفید از پیامدهای سیاسی و نظامی این افشاگریهاست. این در حالی است که دولت آمریکا همواره ادعا کرده ارتش این کشور برای مقابله همزمان با ایران و قدرتهایی مانند روسیه و چین، از توان تسلیحاتی کافی برخوردار است.
براساس این گزارش، مشاوران ترامپ میگویند ترامپ به تدریج از روند جنگ با ایران ناامیدتر شده، زیرا گزینههای محدودی برای وادار کردن تهران به برچیدن برنامه هستهای یا پایان دادن به جنگ در اختیار دارد. به گفته مقامهای آمریکایی، ترامپ معتقد است انتشار اخبار مربوط به کاهش ذخایر مهمات، موضع آمریکا را در مقابل ایران بهخصوص در مذاکرات تضعیف میکند. مقامهای ارشد دولت ترامپ به والاستریتژورنال گفتهاند که گزارشهای رسانهای طی هفتههای گذشته ترامپ را بهشدت آشفته کرده بود. یکی از مقامات آمریکایی حتی گفته است، تیترهای منفی رسانهها «او را دیوانه کرده بود». به گزارش تسنیم، والاستریتژورنال مینویسد: خشم ترامپ از این گزارشها به گفتوگوهای فشرده او با «پیت هگست»، وزیر دفاع و اعضای شورای امنیت ملی درباره میزان واقعی ذخایر تسلیحاتی و نیازهای احتمالی عملیاتهای آینده منجر شده است. پیش از آغاز جنگ نیز ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، به ترامپ هشدار داده بود که حمله گسترده به ایران میتواند ذخایر موشکهای رهگیر پدافندی و موشکهای تهاجمی آمریکا را بهشدت کاهش دهد. این گزارش همچنین فاش میکند که ترامپ پس از نشست کابینه در کمپ دیوید، مستقیماً با «استیون فاینبرگ»، معاون وزیر دفاع، تماس گرفته و درباره وضعیت ذخایر مهمات پنتاگون گفتوگو کرده است. در پی این تماس، مقامهای ارشد وزارت دفاع در جلسهای اضطراری راهکارهای افزایش فوری تولید مهمات را بررسی کردند. «کارولین لیویت» سخنگوی کاخسفید به والاستریتژورنال گفت: هر کسی که به اطلاعات محرمانه نظامی دسترسی دارد و آن را به رسانهها منتقل کند، به این اعتماد خیانت و قانون فدرال را نقض کرده است و باید بهشدت تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. رئیسجمهور آمریکا متعهد به اجرای این قانون بدون استثنا است.
نشست بحران در پنتاگون
همزمان با خشم ترامپ از گزارشهای مربوط به کمبود مهمات که گریبانگیر ارتش این کشور شده است، شبکه انبیسینیوز هم از برگزاری جلسه اضطراری پنتاگون به منظور بررسی این بحران خبر داد؛ اقدامی که نشان میدهد معضل کمبود تسلیحات در ارتش آمریکا نمایشی نبوده و به نظر میرسد که کاملاً جدی است. به گزارش ایرنا از شبکه آمریکایی انبیسینیوز، به گفته منابع آگاه، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا از موضوع کمبود تسلیحات که به یکی از عوامل تعیینکننده در تصمیم او برای گسترش یا اجتناب از جنگ علیه ایران تبدیل شده، ابراز نارضایتی کرده است. در این راستا، وزارت جنگ آمریکا پس از تماس تلفنی ترامپ با «استیو فاینبرگ» معاون «پیت هگست» وزیر جنگ این کشور، قرار است یک جلسه اضطراری درباره کمبود تسلیحات برگزار کند. براساس این گزارش، کاخسفید در پاسخ به درخواست برای اظهارنظر درباره این نشست بحران، آن را یک خبر صددرصد جعلی خواند و تکذیب کرد.
دیپلماسی مهدکودکی ترامپ
اما در ادامه تحلیلهای رسانههای غربی از شکست ترامپ در جنگ با ایران، روزنامه گاردین هم با انتقاد از رویکرد «دونالد ترامپ» در قبال ایران، سیاست او را «دیپلماسی مهدکودکی» توصیف کرده و نوشته است: رئیسجمهور آمریکا بارها ایران را به حملات گسترده تهدید کرده، اما اندکی بعد از مواضع خود عقبنشینی کرده است؛ رفتاری که نشاندهنده ناتوانی او در پایان دادن به جنگی است که اصلاً نباید آغاز میشد.
به گزارش ایسنا، روزنامه گاردین در گزارش خود میافزاید: رویکرد «دونالد ترامپ» در قبال ایران به الگویی تکرارشونده از تهدید و عقبنشینی تبدیل شده و میتوان آن را «دیپلماسی مهدکودکی» نامید. به اعتقاد این روزنامه، این رفتارها بیش از آنکه یک راهبرد سیاسی باشد، نشانه نوعی رفتار کودکانه است؛ رویکردی که در آن ترامپ مدام تهدید میکند و اندکی بعد برای حفظ ظاهر از مواضع خود عقبنشینی میکند. گاردین نوشته است: این جنگ شکست بزرگی برای ترامپ بوده و علاوه بر کاهش محبوبیت او، به تضعیف نفوذ منطقهای آمریکا در غرب آسیا انجامیده است. به نوشته این روزنامه، اکنون روشن شده که ترامپ هیچ برنامه مشخصی برای خروج از جنگی که هرگز نباید آغاز میشد، ندارد.
سردرگمی ترامپ به روایت آتلانتیک
تحلیلگران نشریه آتلانتیک هم در ارزیابیهای اخیر خود، تصویری بحرانی و سرشار از تناقض از دومین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ ترسیم میکنند؛ تصویری که در آن، رئیسجمهور آمریکا در مدیریت تنشها با ایران دچار سردرگمی و استیصال شده و سیاست خارجی او در یک باتلاق پرهزینه گرفتار آمده است. براساس این تحلیلها، گسست فزاینده ترامپ از واقعیتهای میدانی و گزارشهای نهادهای اطلاعاتی، آمریکا را در یک جنگ فرسایشی و بدون خروجی مشخص با ایران قرار داده است.
نویسندگان این نشریه استدلال میکنند که ترامپ، برخلاف وعدههای انتخاباتی خود مبنی بر پایان دادن به جنگهای بیپایان و پایبندی به دکترین «اول آمریکا»، کشور را وارد یک درگیری همهجانبه با ایران کرده است که خروجی آن تا امروز کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا، افزایش قیمت جهانی سوخت و فرسایش بازدارندگی این کشور بوده است. تحلیلگران آتلانتیک اشاره میکنند که ترامپ پیوسته مدعی پیروزی در این جنگ و انزوای کامل ایران است، اما شواهد میدانی- از جمله حمله سایبری اخیر به زیرساختهای آبرسانی در هفت ایالت آمریکا- نشان میدهد که ظرفیتهای راهبردی ایران نهتنها از کار نیفتاده، بلکه این کشور توانایی خود را برای به چالشکشیدن امنیت ملی آمریکا حفظ کرده است.