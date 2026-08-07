طبق گزارش وال‌استریت‌ژورنال، ارزیابی‌های جدید اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه ممکن است به یک کشور عضو ناتو، «حمله محدود» کند.

در حالی که حملات موشکی و پهپادی روسیه و اوکراین علیه مواضع یکدیگر با شدت هرچه تمام‌تر ادامه دارد و ناتو نیز تقریباً دخالت خود را در این جنگ علنی کرده است، ارزیابی اطلاعاتی جدید آمریکا نشان می‌دهد روسیه ممکن است به یکی از اعضای ناتو حمله کند. آن‌طور که وال‌استریت‌ژورنال از این گزارش اطلاعاتی نقل قول کرده است، «رئیس‌جمهور روسیه با این کار می‌خواهد عزم ائتلاف ناتو را محک بزند.» این ارزیابی که توسط مقامات آمریکایی در اختیار وال‌استریت‌ژورنال قرار گرفته است سناریوهای احتمالی از حملات سایبری گرفته تا استقرار گروه‌های مسلح ناشناس یا تهاجم زمینی روسیه در مقیاس کوچک به جناح شرقی ناتو را ترسیم می‌کند. پیش از این، ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا حاکی از آن بود که پوتین در حالی که هنوز در اوکراین می‌جنگد، از تحریک یک کشور ناتو خودداری خواهد کرد.

به گزارش فارس به نقل از وال‌استریت‌ژورنال، مقامات اطلاعاتی آمریکا ارزیابی می‌کنند که پوتین که در میدان نبرد تحت فشار داخلی برای دستیابی به پیروزی علیه اوکراین است، ممکن است وقتی در گوشه‌ای قرار گیرد، خطرناک‌تر شود. به گفته مقامات آمریکا، هدف بالقوه پوتین در هرگونه اقدامی از این دست، «ایجاد شکاف در اتحاد ناتو خواهد بود». عضو مؤسسه «امریکن اینترپرایز» هدر کانلی، در این‌باره گفت: «علامت سؤال این است که آمریکا در این صورت چگونه واکنش نشان خواهد داد. همیشه هدف (روسیه) به چالش کشیدن اعتبار ناتو و جدا کردن آمریکا از متحدانش بوده است.» کانلی افزود: «این همیشه چالش ناتو برای پاسخ به یک حمله فرعی ماده ۵ بوده است و کاملاً درست است که تا به امروز، متحدان ناتو ترجیح داده‌اند که تشدید نشوند.» طبق ارزیابی‌های اطلاعاتی جدید آمریکا، حمله روسیه به عضو ناتو بین پاییز امسال و ۲۰۲۹ انجام می‌شود.

این گزارش جدید اطلاعاتی در حالی منتشر می‌شود که کشورهای اروپایی مدعی‌اند روسیه ممکن است با استفاده از پهپادهای ساخت اوکراین، حملاتی به سبک پرچم دروغین را برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی در منطقه بالتیک انجام دهد. «روبرت کاوناس» وزیر دفاع لیتوانی در این‌باره مدعی شد: «ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه به یک حمله جدید و نوعی پیروزی جدید نیاز دارد و در این مورد، منطقه بالتیک و لهستان نزدیک‌ترین اهداف هستند.»

حمله به 155 نقطه در اوکراین

خبر دیگر اینکه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: هواپیماهای عملیاتی-تاکتیکی، پهپادهای تهاجمی، یگان‌های موشکی و توپخانه‌ای روسیه، زیرساخت‌های سوخت و انرژی و حمل‌ونقل، مراکز لجستیکی مورد استفاده ارتش اوکراین، محل‌های نگهداری پهپادهای تهاجمی و همچنین مناطق استقرار موقت واحدهای مسلح اوکراینی و مزدوران خارجی را در ۱۵۵ نقطه هدف قرار دادند.

این حملات در حالی است که به نوشته «نووستی»، دونالد ترامپ، پنجشنبه‌شب، در جمع خبرنگاران در کاخ سفید، در پاسخ به سؤالی درباره امکان تحویل موشک‌های دوربرد و موشک‌های رهگیر برای سامانه‌های پاتریوت به کی‌یف، تأکید کرد که آمریکا نیز به این موشک‌ها نیاز دارد و قصد ندارد آنها را به اوکراین بدهد. به گزارش تسنیم به نقل از «نووستی»، ترامپ با یادآوری اینکه جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، پیش از این حجم عظیمی از تسلیحات نظامی به ارزش 300میلیارد دلار به کی‌یف تحویل داده، گفت: «ما مقدار عظیمی مهمات به اوکراین تحویل دادیم. افراد بایدن این کار را انجام دادند، آن‌هم کاملاً رایگان! بایدن به او (زلنسکی) تسلیحات بسیار زیادی داده و 300میلیارد دلار مهمات به اوکراین ارسال کرده بود. ولی اکنون خود ما هم به موشک نیاز داریم.»