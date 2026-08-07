درگیری نیروهای امنیتی با معترضان در آرژانتین بر سر اصلاحات اقتصادی «خاویر میلی»
هزاران معترض در«بوئنوسآیرس» پایتخت آرژانتین در اعتراض به بررسی لایحه ساماندهی مالکیت خصوصی ارائهشده از سوی دولت خاویر میلی به خیابانها ریختند و با پلیس ضدشورش درگیر شدند. معترضان پرچم آمریکا را به زیر کشیدند.
نزدیک به 3 سال از آغاز ریاستجمهوری «خاویر میلی» معروف به «ترامپِ آرژانتین» میگذرد. او به عنوان یک «پوپولیست راستگرا»، بارها وعده اصلاحات فراگیر در کشورش را داده و سیاستهای اقتصادی نئولیبرال وی نیز تاکنون میلیونها آرژانتینی را به خاک سیاه کشانده است. «میلی» در حوزه سیاست خارجی هم بهدنبال تعمیق روابط با آمریکا و رژیم اسرائیل بوده است؛ مواضعی که باعث شده دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو همواره از او به نیکی یاد کنند!
گزارشها اما نشان میدهند که لایحه جدید پیشنهادی دولت وی، حسابی مردم این کشور را عصبانی کرده است. دولت میلی مدعی است هدف از لایحه جدید مربوط به «کاهش محدودیتهای مالکیت خارجی املاک خصوصی»، سادهسازی و تغییر قوانین مربوط به استفاده از زمینهای روستایی و کاهش محدودیتها برای تصرف املاک خصوصی است. دولت میلی میگوید امیدوار است که با این اصلاحات به جذب سرمایهگذاری در آرژانتین کمک کند، اما مخالفان او در آرژانتین درباره «استعمار، تکهتکه شدن، تجزیه و بالکانیزه شدن» کشور هشدار میدهند. این لایحه روز پنجشنبه پس از بیش از ۱۰ ساعت بحث و بررسی با ۳۷ رأی موافق و ۳۳ رأی مخالف تصویب شد. حزب حاکم (دولت خاویر میلی) برای جلب آرای کافی در سنا، بخشهایی از آن را که مربوط به مالکیت زمینهای روستایی و زمینهای آسیبدیده از آتشسوزی است، از متن لایحه حذف کرده بود!
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه همزمان با بررسی این لایحه در کنگره آرژانتین، هزاران نفر علیه لایحه املاک خصوصی خاویر میلی در پایتخت آرژانتین تجمع اعتراضی کردند اما نیروهای امنیتی از گاز اشکآور، گلولههای لاستیکی و ماشینهای آبپاش علیه تظاهرکنندگان در بوئنوسآیرس استفاده و در نهایت جمعیت معترض را متفرق کردند. در جریان این تجمع اعتراضی معترضان در همچنین پرچم آمریکا را پایین کشیدند.
به گزارش فارس، طبق گزارش رسانهها از پایتخت آرژانتین، این اعتراض قبل از مداخله پلیس مسالمتآمیز بود اما به دنبال حضور گسترده نیروهای امنیتی، صحنه تظاهرات تغییر کرد و کار به پرتاب سنگ و توسل پلیس به سرکوب کشید. گروههای چپگرا و اتحادیههای کارگری آرژانتین در اعتراض به لایحه پیشنهادی دولت این تظاهرات را ترتیب داده بودند.