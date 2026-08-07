مراکز نظامی عربستان زیر ضربات سنگین یمن؛ تلفات سنگین گزارش شده است

سرويس خارجی-

عملیات گسترده موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن علیه مراکز نظامی وابسته و متعلق به عربستان در مأرب، حضرموت و نجران و... تلفات و خسارات سنگینی تحمیل کرده است. همزمان منابعی نیز از دستور رژیم سعودی برای سانسور آمار تلفات این حملات خبر داده‌اند.

عملیات گسترده موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن علیه مراکز تجمع و استقرار نیروهای وابسته به عربستان در استان‌های مأرب و حضرموت، بار دیگر صحنه نبرد یمن را به صدر تحولات منطقه بازگرداند. این حملات که بنا به اعلام صنعا پس از رصد دقیق تحرکات نظامی مزدوران ریاض انجام شد، علاوه بر وارد کردن خسارات گسترده به اردوگاه‌ها، انبارهای تسلیحاتی و مراکز فرماندهی، نشان داد که تلاش‌های عربستان برای بازسازی آرایش نظامی خود در شرق یمن با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. گستردگی اهداف مورد اصابت و تداوم حملات در ساعات بعد، این عملیات را به یکی از مهم‌ترین حملات سال‌های اخیر علیه نیروهای همسو با عربستان تبدیل کرد.

حمله‌ای هماهنگ با موشک و پهپاد

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که این عملیات در پاسخ به آماده‌سازی نیروهای وابسته به عربستان برای آغاز حمله به مناطق تحت کنترل انصارالله انجام شده است. براساس این بیانیه، مواضع نظامی در مناطق الرویک، العبر، الثنیه و اردوگاه‌های وابسته به «لشکر اول» و «لشکر سوم آماده‌باش» با شمار زیادی موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفت. همزمان مراکز تجمع نیروها، انبارهای مهمات، خودروهای زرهی و تجهیزات لجستیکی در منطقه الودیعه نیز منهدم شد. منابع یمنی همچنین از حمله پهپادی به فرودگاه سیئون، وقوع چندین انفجار شدید و فعال ‌شدن سامانه‌های پدافند هوایی در حضرموت خبر دادند؛ رخدادهایی که از دقت بالای عملیات و غافلگیری نیروهای مورد حمایت ریاض حکایت داشت.

اتاق فرماندهی در تیررس

یکی از مهم‌ترین ابعاد عملیات اخیر، هدف قرار گرفتن مراکز فرماندهی و هدایت عملیات نیروهای سعودی بود. منابع نزدیک به دولت صنعا اعلام کردند اتاق فرماندهی مسئول سازماندهی استقرار نیروهای نظامی در مناطق مرزی از جمله الرویک، العبر و الثنیه در این حملات مورد اصابت قرار گرفته است. این منابع همچنین از کشته یا زخمی ‌شدن شماری از افسران سعودی مسئول هدایت این آرایش نظامی خبر دادند. اگرچه مقام‌های سعودی تاکنون هیچ توضیحی درباره این گزارش‌ها ارائه نکرده‌اند، اما سکوت ریاض درباره سرنوشت فرماندهان نظامی، گمانه‌زنی‌ها درباره میزان خسارت وارد شده به ساختار فرماندهی نیروهای وابسته به عربستان را افزایش داده است.

روایت‌های متفاوت از تلفات سنگین مزدوران

آمار تلفات این عملیات نیز به یکی از مهم‌ترین محورهای اخبار تبدیل شد. نخستین گزارش‌های منابع محلی از کشته‌شدن دست‌کم ۳۰ نفر از مزدوران عربستان حکایت داشت. اندکی بعد منابع نظامی نزدیک به ائتلاف سعودی از ۴۵ کشته و ده‌ها زخمی خبر دادند و سپس خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد شمار کشته‌ها به ۵۸ نفر افزایش یافته است. در مقابل، سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که در نتیجه این حملات صدها نفر از نیروهای وابسته به عربستان کشته یا زخمی شده‌اند و علاوه بر تلفات انسانی، چندین پادگان، انبار تسلیحات، مراکز تجمع و خودروهای نظامی نیز به‌طور کامل منهدم شده است.

دستور بن‌سلمان

همزمان با انتشار گزارش‌های مختلف درباره خسارات، شبکه المیادین به نقل از منابع خود در دولت صنعا فاش کرد که مقام‌های سعودی دستورهای سختگیرانه‌ای برای محرمانه نگه‌داشتن اسامی و تعداد کشته‌شدگان عملیات اخیر صادر کرده‌اند. براساس این گزارش، هدف از این اقدام جلوگیری از تأثیر روانی تلفات بر نیروهای نظامی و افکار عمومی عربستان عنوان شده است. سکوت وزارت دفاع عربستان درباره تلفات نظامی، در حالی ادامه دارد که رسانه‌های سعودی نیز از انتشار هرگونه جزئیات درباره حملات به مأرب و حضرموت خودداری کرده‌اند، موضوعی که به اعتقاد ناظران، روایت مربوط به تلاش ریاضِ تحتِ سیطره محمد بن‌سلمان برای کنترل اخبار این شکست میدانی را تقویت کرده است.

هشدار صنعا به ریاض

پس از این عملیات، دولت «تغییر و سازندگی» و شورای عالی سیاسی یمن با صدور بیانیه‌هایی ضمن تبریک حملات اخیر، تأکید کردند که هرگونه اقدام نظامی جدید از سوی عربستان با پاسخ متقابل مواجه خواهد شد. در این بیانیه‌ها راهبرد «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» به عنوان سیاست ثابت صنعا معرفی شد. آنها همچنین تأکید کردند که نیروهای یمنی در کمین هستند. همزمان محمد شوکه، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، اعلام کرد عملیات اخیر یک اقدام پیشگیرانه بوده و پس از رصد تحرکات نیروهای سعودی و هم‌پیمانان‌شان برای حمله به صنعا، مراکز تجمع آنان هدف قرار گرفته است. نیروهای مسلح یمن همچنین از نیروهای یمنی همسو با ریاض خواستند پیش از هرگونه درگیری جدید، مواضع خود را ترک کنند.

واکنش محتاطانه سعودی

در سوی مقابل، رژیم سعودی و مزدورانش مدعی شدند این حملات بی‌پاسخ نخواهد ماند و پاسخ در زمان و مکان مناسب داده خواهد شد. با این حال، ریاض از ارائه هرگونه آمار درباره کشته‌ها و خسارات نظامی خودداری کرد و تنها مدعی شده است که در حملات منتسب به انصارالله به منطقه نجران در خاک عربستان، ۱۱ غیرنظامی زخمی شده‌اند که شامل هفت شهروند سعودی، یک یمنی، دو مصری و یک پاکستانی هستند. این واکنش محدود، در مقایسه با حجم گزارش‌های منتشر شده درباره خسارات وارد شده به مواضع نیروهای وابسته به عربستان، توجه بسیاری از تحلیلگران را به خود جلب کرده است.

ائتلاف‌سازی پس از حملات

تقریباً همزمان با این تحولات، رسانه العربیه از امضای «توافق‌نامه دفاع مشترک مکه» میان عربستان، ترکیه و پاکستان خبر داد. براساس این توافق، هرگونه حمله مسلحانه علیه یکی از سه کشور، حمله علیه هر سه کشور تلقی خواهد شد. وزارت خارجه پاکستان نیز اعلام کرد این توافق با هدف تقویت امنیت، ثبات و بازدارندگی منطقه‌ای به امضا رسیده است. همزمانی اعلام این توافق با حملات گسترده یمن، این گمانه را تقویت کرده است که ریاض در کنار تلاش برای بازسازی توان نظامی خود، به‌دنبال تقویت پوشش سیاسی و امنیتی از طریق ائتلاف‌های منطقه‌ای نیز هست. همزمان، وزارت دفاع عربستان از انتصاب عبدالله بن‌سالم الشهری به فرماندهی ائتلاف دریایی دفاعی چندملیتی خبر داد، اقدامی که ریاض آن را گامی مهم در تکمیل ساختار فرماندهی و آغاز مرحله عملیاتی این ائتلاف عنوان کرده است. البته پیش‌تر هم کارآمدی ائتلاف سعودی در مقابل یمنی‌ها آزموده شده است! جالب توجه است که بدانیم که تشکیل ائتلاف دریایی در شرایطی است که نفتکش‌های حامل نفت عربستان- آن‌طور که بلومبرگ نوشته است- برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن، مقصد واقعی خود در دریای سرخ را پنهان کرده و بنادر مصر را به‌عنوان مقصد اعلام می‌کنند.

جالب است که پس از اعلام این ائتلاف، حملات دیگری نیز توسط یمن صورت گرفت و المیادین گزارش داد که اطلاعات اولیه حاکی از آن است که نیروهای مسلح یمن یک عملیات جدید را علیه اردوگاه‌های سعودی انجام داده‌اند.

تحقیر توافق سه‌جانبه

ساعاتی بعد از امضای توافق ائتلاف سه‌جانبه، مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، گفت: «هر کس با متجاوزان سعودی در حمله و محاصره کشور ما همکاری کند، متجاوز است و قوانین یمن نحوه برخورد با کشورهای متخاصم را کاملاً مشخص کرده است. عربستان حتی اگر تمامی جهان را هم با خود همراه کند، سودی برایش نخواهد داشت.»

این سخنان همزمان با حمله موشکی نیروهای انصارالله به نیروهای مزدور عربستان در تعز در جنوب غربی یمن صورت گرفت.