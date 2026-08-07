افزایش فشارها به دولت انگلیس برای توقف همکاری با آمریکا در جنگ با ایران

10 اتحادیه کارگری انگلیس از «اندی برنهام» نخست‌وزیر این کشور خواستند که مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی بریتانیا برای تهاجم به ایران را لغو کند.

در نامه سرگشاده این اتحادیه‌های کارگری که «گاردین» آن را منتشر کرده است، استدلال شده است که ادامه درگیری نظامی در خاورمیانه عامل اصلی تشدید بحران هزینه زندگی در انگلیس است که ناشی از افزایش قیمت انرژی، سوخت و موادغذایی است. در نامه این 10 اتحادیه که نماینده بیش از ۲میلیون و ۳۰۰هزار کارگر هستند، تأکید شده است که دولت انگلیس باید گام‌های عملی برای کاهش تنش‌ها بردارد و این کار با لغو مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی انگلیس برای حمله به ایران آغاز می‌شود.

به گزارش ایرنا، این اتحادیه‌ها معتقدند که با توجه به اتکای واشنگتن به پایگاه‌های انگلیس به‌ویژه پایگاه هوایی سلطنتی «راف فیرفورد» در گلاسترشر و پایگاه «دیگو گارسیا» در اقیانوس هند برای عملیات هوایی خود، لندن در این بحران اهرم فشار واقعی در اختیار دارد. در این نامه آمده است که لغو مجوز استفاده از این پایگاه‌ها، قدرت آمریکا برای گسترش عملیات نظامی را محدود می‌کند و پیام سیاسی روشنی را برای کاهش تنش‌ها ارسال می‌کند.در این نامه آمده است که ادامه جنگ نه‌تنها یک فاجعه انسانی در خاورمیانه است، بلکه به یک بار اقتصادی مستقیم بر دوش شهروندان انگلیس نیز تبدیل شده است.

این اتحادیه‌ها با تأکید بر اینکه پیامدهای جنگ به‌طور فزاینده‌ای در اقتصاد انگلیس آشکار شده است، اشاره کردند که میانگین هزینه انرژی سالانه خانوارهای انگلیسی از زمان شروع جنگ حدود ۲۲۱ پوند افزایش یافته است، در حالی که انتظار می‌رود میانگین هزینه غذای ماهانه حدود ۳۲.۸ پوند افزایش یابد. در این نامه آمده است: بدون پایان دادن به جنگ، بحران هزینه زندگی پایان نخواهد یافت.

در ادامه این نامه با اشاره به اینکه دولت کنونی انگلیس وعده داده است که فشارهای اقتصادی بر خانوارها را برطرف کند، افزوده شده است: «اما تا زمانی که جنگ همچنان بازارهای جهانی انرژی و زنجیره‌های غذایی را مختل می‌کند، این تلاش‌ها از نظر اثربخشی محدود خواهند ماند. این اتحادیه‌ها تأکید کردند که پایگاه‌های انگلیس برای آمریکا بیش از پیش حیاتی‌تر شده‌اند، زیرا پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه تحت فشار قرار گرفته و با ضدحمله‌ها روبه‌رو می‌شوند و انگلیس را به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار در جریان جنگ قرار می‌دهد. در میان امضاکنندگان این نامه، رهبران اتحادیه‌های بزرگ از جمله «یونیسون»، بزرگ‌ترین اتحادیه انگلیس و همچنین اتحادیه ملی آموزش، اتحادیه دانشگاه و دانشکده‌ها، اتحادیه آتش‌نشانان، اتحادیه کارگران مخابرات حضور دارند.

خواسته‌های اتحادیه‌های کارگری انگلیس مبنی بر لغو مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی بریتانیا برای حمله به ایران و فشار به دولت ترامپ برای پایان دادن به تجاوز نظامی علیه ایران، حمایت تعدادی از اقتصاددانان انگلیس را به خود جلب کرده است. در این زمینه «جاناتان پورتیس» استاد اقتصاد و سیاست عمومی در دانشکده کینگ لندن گفت که دولت جدید بهبود استانداردهای زندگی را در اولویت قرار داده است، اما ادامه جنگ و سیاست‌های آمریکا مانع دستیابی به این هدف می‌شود.