جوشش مردم مبعوث، به‌عنوان زیربنای اجتماعی عاطفی برای مقاومت نیروهای مسلح واقعیتی است که معادلات بیگانگان را زیرورو کرده، خطای محاسباتی دشمنان ایران را ضریب داده است. عظمت مردمان این سرزمین در پیش نگاه مردم جهان درخشان‌تر شده، رسانه‌های مختلف را به تحلیل و تمجید از قدرت بزرگ مردم ایران واداشته، تا آنجا که هجمه مافیای رسانه‌ای دنیا را نیز به سکوت واداشته است.

امتداد حضور حماسی مردم مسلمان ایران در میدان به تشییع پیکر مطهر رهبر رسید و شگفتی دنیا از این عظمت دوچندان شد. غوغایی در مسیر ظهور که با محاسبات قابل‌فهم و درک نبوده؛ اما دستاوردهای بی‌نظیری برای مردم مبعوث به همراه داشت. طراحی خداوند برای این بعثت تمام‌وکمال بود. امام و مقتدای مقتدر ما بعد از عمری مجاهدت به آرزوی دیرینه خود نائل شد و سرفرازانه با دنیای فانی خداحافظی کرد و به آرامش رسید. اما تشییع باشکوهش در ایران و عراق صحنه‌هایی بی‌بدیل پیش چشم جهانیان گذارد. مغناطیس منظومه فکری امام شهید و جوشش خون پاکش، علاوه ‌بر آزاداندیشان جهان و رسانه‌های دنیا را با خود همراه کرد، حتی بسیاری از معترضین را به جوش ‌و خروش آورد، آنها هم سیاه پوشیدند و پرچم‌های سرخ خون‌خواهی، امام شهیدمان را به دست گرفتند و منتقم شدند. خون امام شهید معجزه کرده و ایرانیان با هر عقیده و مسلک با اندیشه‌ او بیعت کردند.

‌ خیابان‌های تهران با جمعیت انبوه پر شد

عظمت خروش مردم مبعوث در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشته است. خبرگزاری انگلیسی رویترز با انتشار تصاویری از جمعیت انبوه عزاداران و سوگواران رهبر شهید انقلاب اعتراف کرد که خیابان‌های تهران برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب با جمعیت انبوه پُر شده‌اند.

المیادین نیز با بازتاب سیل جمعیت و پرچم‌های سرخ در مراسم تشییع، گزارش داد: سیل جمعیت از ساعات اولیه صبح برای شرکت در مراسم تشییع ۲۵ کیلومتری رهبر شهید ایران در فضائی مملو از غم و اندوه و اشک و با در دست‌ داشتن پرچم‌ها گرد هم آمده‌اند؛ مراسمی که بزرگ‌ترین تشییع پیکری است که ایران و منطقه در عصر حاضر به خود دیده است. این روز، روز بزرگی برای مردم ایران خواهد بود و در تاریخ سیاسی این کشور ثبت خواهد شد. سیل جمعیت به حدی است که از برخی از خیابان‌ها نمی‌توان عبور کرد.

پیام حضور میلیونی در تشییع پیکر رهبر شهید

از نگاه تحلیلگران سیاسی

تحلیلگران امور سیاسی در گفت‌وگو با شبکه المیادین تأکید کرده‌اند: «حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید ایران یک پیام سیاسی آشکار را مخابره می‌کند مبنی بر این که خون شهید به هدر نخواهد رفت» در این گزارش آمده است: «الگوی همبستگی داخلی در ایران نوعی از بیداری را رقم زد که به‌وضوح در سطوح سیاسی و بخش مذاکرات قابل انعکاس است.» پوشش زنده مردم مبعوث در تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب در شبکه «سی‌ان‌ان» آمریکا نیز بازتاب داده شد. این شبکه برای پوشش مراسم‌ وداع مردم ایران با رهبر شهید انقلاب، خبرنگار به تهران اعزام کرده و از دقایق اولیه در حال پوشش تشییع میلیونی رهبر شهید بود.

گزارش المانیتور: سیل جمعیت در تشییع آیت‌الله خامنه‌ای «تاب‌آوری» را به «اهرم فشار» تبدیل کرد

دریای عزاداران رهبر فقید ایران، تنها یک خداحافظی ملی نیست، بلکه نماد مقاومت ایرانی‌هاست. این لحظه‌ای است که ‌تهران به دنبال آن بود تا «تاب‌آوری» را به یک «اهرم فشار» در مقابل دشمنانش تبدیل کند.

مراسم تاریخی بدرقه‌ رهبر شهید انقلاب اسلامی، علاوه‌بر نمایش وفاداری ملت ایران به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و بیعت آنان با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، واقعیت دیگری را نیز به رخ جهانیان کشید: ایران نه‌تنها در جنگ اخیر شکست نخورده، بلکه همچنان مقاوم و یکپارچه در مقابل دشمنان ایستاده است. تصاویری که این روزها از ایران به جهان مخابره می‌شود، قدرت و بردی بیشتر از تمام موشک‌هایی دارد که هر کشوری ممکن است در زرادخانه‌اش داشته باشد.

به نقل از مشرق، پایگاه خبری تحلیلی «المانیتور» مستقر در واشینگتن که به طور اختصاصی و تخصصی به اخبار خاورمیانه می‌پردازد، طی گزارشی ضمن اشاره به همین واقعیت‌ها، به نقل از کارشناسان آمریکایی مسائل ایران توضیح می‌دهد که چگونه تشییع تاریخی رهبر فقید جمهوری اسلامی به موضع مذاکراتی این کشور در مقابل آمریکا کمک می‌کند.

‌ تشییع رهبر فقید ایران، فراتر از یک وداع ملی

المانیتور در این ‌رابطه آورده است: «دریای بی‌کرانه‌ جمعیت عزادار در مراسم بدرقه‌ رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، به معنای واقعی کلمه نه ابتدائی داشت و نه انتهایی. حضور این جمعیت، که رسانه‌های غربی نیز این بار چاره‌ای جز اعتراف به «چندین میلیون‌نفری» بودن آن نداشتند، اثبات کرد که جنگ تحمیلی رمضان نه‌تنها این ملت را نشکسته، بلکه آن‌ها را مقاوم‌تر و متحدتر از گذشته کرده است.

مراسم تشییع آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر فقید ایران اسلامی، فراتر از یک وداع ملی بود. سیل عزاداران در تهران این پیام را به آمریکا و اسرائیل فرستاد که تلاش آن‌ها برای درهم شکستن جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده است. ایران پس از جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه آغاز شد، نه‌تنها ضعیف به نظر نمی‌رسد، بلکه [از طریق این مراسم تشییع] نشان داد که همچنان سرکش [و مقاوم در برابر دشمنان]، متحد و مصمم به شکل‌دادن به رویدادهای آینده است. مقامات منطقه‌ای، دیپلمات‌ها و تحلیلگران معتقدند این سرکشی و توانایی بقا اکنون سنگ بنای راهبرد مذاکراتی ایران را تشکیل می‌دهد. آن‌ها مراسم تشییع آیت‌الله خامنه‌ای را همان لحظه‌ای توصیف می‌کنند که تهران به دنبال آن بود تا بتواند «تاب‌آوری» خود را به «اهرم فشار» تبدیل کند.»

‌ مردم دنیا مبهوت شجاعت و وطن‌پرستی ایرانی‌ها

یکی از پدیده‌های شگفتی‌آور دیگری که در راستای خروش مردم مبعوث رقم خورد جان فدائی مردم در تشکیل زنجیره‌های انسانی اطراف زیرساخت‌های تهدید شده توسط دشمن بود. به دنبال تهدید مردم ایران از سوی ترامپ رئیس‌جمهور دیوانه آمریکا مبنی بر حمله به زیرساخت‌ها و نابودی تمدن چندین هزارساله ایران، مردم مبعوث در شهرهای مختلف دست‌به‌کار شدند و با تشکیل زنجیره‌های انسانی بر روی پل‌ها، نمونه‌های تمدنی ایرانی و در کنار تأسیسات انرژی کشور نشان دادند که از شهادت نمی‌هراسند و از داشته‌هایشان حمایت همه‌جانبه می‌کنند. حضور جانفداهای مردمی و دانشجویی دزفول روی پل قدیم این شهر که قدمتی بیش از ۱۷۰۰ سال دارد، تشکیل زنجیره انسانی مردم اهواز روی پل سفید این کشور، اراده جمعی و حضور داوطلبانه کارکنان نیروگاه‌های کشور باوجود پایان شیفت کاری، در بسیاری از نیروگاه‌های کشور سبب واکنش رسانه‌های بیگانه از این جانفدائی بود. پایگاه خبری مستقل «دروپ سایت» با انتشار فیلم حضور مردم در نیروگاه‌های تهدید شده توئیت زده است: «ایرانی‌ها دور نیروگاه‌ها و پل‌ها زنجیره انسانی تشکیل می‌دهند، درحالی‌که دونالد ترامپ هشدار می‌دهد «تمام یک تمدن امشب خواهد مرد.»

کاربری با تمجید از این اقدام ایرانیان در نظری زیر این توئیت نوشته بود: « انسان‌ها دارند از زیرساخت‌های حیاتی خود در برابر نابودی محافظت می‌کنند. احتمالا این برای مردم آمریکا مفهوم جدیدی باشد. سؤال این است: آیا شما حاضرید با جان خود از زیرساخت‌های حیاتی کشورتان محافظت کنید؟»

کاربر دیگری آورد: «تصور کن آمریکایی‌ها چنین همبستگی و شجاعتی داشته باشند... می‌توانستیم جهان را از چنگال آهنین فاشیست‌هایی که در این کشور به‌هم‌ریخته به آن‌ها میدان داده‌ایم، آزاد کنیم.»

کاربر دیگر با تعریف از مردم ایران طعنه‌ای به وزیر جنگ آمریکا زد و نوشت: «تعجبی ندارد که آنها ملتی ۶۰۰۰ساله هستند، پیتر هگزث نمی‌تواند آن را تصور کند.»

کاربر دیگر ضمن تحسین شجاعت ایرانیان، کنایه‌ای به میزان انسانیت ترامپ زده، نوشته بود: «این سطح از شجاعت و اعتماد به انسانیت ترامپ است که من صراحتاً ندارم. این اسلام آن‌ها و عشق عمیق‌شان به وطن است که به نمایش گذاشته شده است.» مکس بلومنتال، روزنامه‌نگار، نویسنده و وبلاگ‌نویس مستقل و سرشناس آمریکایی با انتشار فیلم حضور مردم بر روی پل سفید اهواز نوشته است: «قیام مردمی در دفاع از تمدن، و علیه خشن‌ترین امپراتوری تاریخ بشر»

فعال دیگری با طعنه به ترامپ برای مردم ایران دعا کرده بود: «خدای عزیز، لطفاً رئیس‌جمهور شرور ما را از آنچه در فکر انجامش است بازدار! دستش را نگه‌دار!‌ ای خدا از این مردم محافظت کن!»

گزارش خبرنگار CNN TURK

از میدان ساعت تبریز

گزارش میدانی خبرنگار «سی‌ان‌ان ترک» از تبریز تصویری متفاوت از ایران در روزهای جنگ ارائه می‌داد؛ جایی که مردم با وجود بمباران‌ها در خیابان‌ها حضور دارند و با اشک، خشم و فریاد، از همبستگی ملی و ایستادگی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی سخن می‌گویند. فولیا اوزترک، خبرنگار شبکه خبری «سی‌ان‌ان ترک»، پس از آغاز جنگ علیه ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد ایران شده و گزارش‌های خود از جنگ را از تبریز آغاز می‌کند. او می‌گوید: «ما خبرهای جنگ را از تبریز شروع کردیم. آمریکا و اسرائیل از تبریز تا تهران همه‌جا را بمباران می‌کنند، اما می‌بینم در ایران همچنان زندگی متوقف نشده و به‌صورت عادی جریان دارد. شب‌ها هم ده‌ها هزار نفر به خیابان‌ها می‌آیند و علیه اسرائیل و آمریکا شعار می‌دهند. الان در تبریز، در میدان هستیم. در دستان مردم پرچم کشورشان است و از یک طرف دیگر سرودهای حماسی و مرثیه و تعزیه پخش می‌شود و ایرانیان خشم و عزاداری را با هم زندگی می‌کنند. در تبریز با مردم مصاحبه می‌کنیم تا ببینیم نظر آنها چیست؟»

میادین را با همه توان تقویت کنید

ایران بعد از شهادت آقای شهید در تراز یک قدرت جهانی ظهور و بروز کرد و این حرف تحلیلگران بین‌المللی است؛ امروز ۳۰ کشور مستقیم و غیرمستقیم با آمریکا همکاری می‌کنند؛ اما همگی می‌گویند: او در تله خودساخته اسیر شده و ایران، آمریکا را مثل تایتانیک غرق کرده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه ارزش حضور مردم در خیابان از رزمندگان پای لانچر کمتر نیست و توجه تحلیلگران دنیا را به خود جلب کرده، می‌گوید: «امروز تحلیلگران دنیا پدیده خیابان و چیستی و چرایی و ترکیب جمعیتی آن را مطالعه می‌کنند پس هرچه توان دارید برای تقویت میادین بگذارید.»

به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور می‌گوید: «خون شهدا جریان‌ساز و هدایتگر است و هرچه شخصیت عظیم‌تر، مسیری که باز می‌کند وسیع‌تر است و این خون حسینِ زمانه بود که مردم را مبعوث کرد که تاکنون ۱۵۰ شب در میدان هستند.»

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور می‌افزاید: «این سنت الهی است که هر کجا جبهه حق در معرض نابودی کامل است خدا طراحی خود را اجرا می‌کند.»

وی ادامه می‌دهد: «دستاورد مهم این است ایران بعد از شهادت آقای شهید در تراز یک قدرت جهانی ظهور و بروز کرد و این حرف تحلیلگران بین‌المللی است؛ امروز ۳۰ کشور مستقیم و غیرمستقیم با آمریکا همکاری می‌کنند؛ اما هیچ‌کس نمی‌گوید آمریکا پیروز شده بلکه تحلیلگران می‌گویند او در تله خودساخته اسیر شده و ایران، آمریکا را مثل تایتانیک غرق کرد و اینها واقعیت است.» حجت‌الاسلام موسی‌پور سپس با بیان اینکه ارزش حضور مردم در خیابان از رزمندگان پای لانچر کمتر نیست؛ تأکید می‌کند: «امروز تحلیلگران دنیا پدیده خیابان و چیستی و چرایی و ترکیب جمعیتی آن را مطالعه می‌کنند.»

در پایان باید گفت سیگنال‌هایی که از حضور مردم در خیابان‌ها و مطالبه‌گری آنان مخابره می‌شود، دقیقاً همان چیزی است که ایران را متفاوت می‌کند؛ حضور مطالبه‌گرایانه مردم در فضای عمومی، پدیده‌ای است که در هیچ کشور دیگری معادلی ندارد؛ قدر دانستن این سرمایه و تبیین درست اهمیت آن، یک وظیفه ملی و رسانه‌ای است.