تقدیر امام جمعه خرمشهر از خدمات جهادی شهرداری شیراز در مرز شلمچه

شيراز- خبرنگار كيهان:

امام جمعه خرمشهر در بازدید از موکب حضرت احمدبن‌موسی- شاهچراغ(ع) در پایانه مرزی شلمچه، عملکرد شهرداری شیراز را الگویی از خدمت‌رسانی مردم‌محور و جهادی دانست و بر نقش مؤثر این مجموعه در تسهیل تردد زائران اربعین تاکید کرد.

ارائه خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در مسیر پیاده‌روی اربعین، فرصتی برای تجلی ارادت قلبی و هویت دینی مردم شیراز است. موکب حضرت احمدبن‌موسی-شاهچراغ(ع) با استقرار ظرفیت‌های تخصصی شهرداری شیراز، به یکی از کانون‌های اصلی خدمت‌رسانی در مرز شلمچه تبدیل شده و با حضور شبانه‌روزی و جهادی نیروهای خدوم، جلوه‌ای از ایثار و همبستگی امت اسلامی را به نمایش گذاشته است.

در این راستا حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد عادل‌پور، امام جمعه خرمشهر، در بازدید از موکب حضرت احمدبن‌موسی-شاهچراغ(ع) اظهار داشت: خدمت به زائران اباعبدالله الحسین(ع) توفیقی الهی است و مسیر اربعین، بسترساز ظهور منجی عالم بشریت محسوب می‌شود.

وی افزود: مدیریت ارشد شهری شیراز با اتخاذ رویکردی مردم‌مدار، تحولات مثال‌زدنی و درخشانی را رقم زده است که همواره در دیدارهای مسئولان به عنوان الگو مورد اشاره قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین عادل‌پور با بیان اینکه فعالیت‌های موکب حضرت احمدبن‌موسی(ع) بازتابی از فرهنگ عمیق و عرق ولایی مردم شیراز و اعتقادات راسخ و قلبی حسینی آنان است، تصریح کرد: نیروهای خدماتی، پاکبانان و آتش‌نشانان شیرازی بدون هیچ‌گونه خوف و واهمه‌ای از تهدیدات دشمن، با جان و دل به خدمت‌رسانی پرداختند و حتی در زمان بروز حوادث، از ترک وظیفه سر باز زدند که این نشان از عمق روحیه شهادت‌طلبی آنان دارد.

امام جمعه خرمشهر خاطرنشان کرد: ایستادگی این خادمان در مرز شلمچه، پیامی روشن به دشمنان جنایتکار است که ملتی با فرهنگ شهادت، هرگز اسارت نمی‌پذیرد.

وی بیان کرد: از شورای اسلامی شهر شیراز و در رأس آن محمدحسن اسدی، شهردار متعهد این کلان‌شهر، که سفیران شایسته‌ای برای فرهنگ مردم شیراز هستند، تقدیر و تشکر می‌کنیم.

عادل‌پور تاکید کرد: خدمات این موکب به‌قدری گسترده است که بیش از ۲۲۰ موکب مستقر در سایت شلمچه، به نوعی از برکات آن بهره‌مند شده‌اند و از زحمات تمامی دست‌اندرکاران این امر قدردانی می‌شود.

حضور مسئولانه و ایثارگرانه نیروهای مدیریت شهری شیراز در مرز شلمچه، نه‌تنها گره‌گشای مشکلات زائران حسینی بوده، بلکه نمادی از پیوند عمیق میان مسئولان و مردم در مسیر تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی است. این اقدامات، سندی از پایبندی به ارزش‌های دینی و روحیه خدمت صادقانه به زائران حرم امن الهی است.