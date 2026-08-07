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کد خبر: ۳۳۵۵۷۱
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۴
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کسب رتبه دوم کشوری جهاد دانشگاهی واحد استان بوشهر

بوشهر- خبرنگار کیهان:
علی احمدی‌زاده رئیس جهاد دانشگاهی واحد بوشهر از کسب رتبه دوم کشوری در حوزه سلول‌های بنیادی برای درمان بیماران خاص خبر داد و گفت: ۱۷۰ داوطلب جهت خدمات اجتماعی و بشردوستانه و 
۳۷۰ دانشجو نیز جذب شده‌اند.
وی در ادامه افزود: تولید مولد ماهی سی‌باس با هدف پشتیبانی از توسعه آبزی‌پروری و پرورش ماهی در قفس، از جمله طرح‌های دنبال‌شده در استان است.
احمدزاده با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بوشهر در بخش انرژی و صنایع دریایی، تأکید کرد: توسعه استان نباید تنها بر نگاه نفتی و خام‌فروشی استوار باشد؛ بلکه باید از ظرفیت دانش، فناوری و سرمایه انسانی برای ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف استفاده شود.
وی ادامه داد: جهاد دانشگاهی استان بوشهر باشگاه هوش مصنوعی در جهت توسعه اقتصاد دریا محور،گردشگری و سلامت را راه‌اندازی کرد و سال قبل ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای ۲۳۷ شغل اختصاص داده است و در حوزه تخصصی به بیش از ۱۸ هزار نفر آموزش داده شد.
احمدزاده از واگذاری مسئولیت راه‌اندازی باشگاه هوش مصنوعی به جهاد دانشگاهی استان بوشهر خبر داد و گفت: این باشگاه با تمرکز بر کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه‌های انرژی، دریا، گردشگری و سلامت فعالیت خواهد کرد.
وی همچنین نبود سند جامع گردشگری استان را یکی از موانع بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های گردشگری بوشهر دانست و بیان کرد: استان از توان بالایی در گردشگری هوشمند برخوردار است، اما بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت، نیازمند تدوین و اجرای سند گردشگری است.

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