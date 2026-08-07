زمینه اشتغال بیش از پنج هزار نفر در استان قزوین فراهم شد
قزوین- خبرنگار کیهان:
مدیرکل صمت استان قزوین گفت: در طول ۴ ماه ابتدائی امسال،
۱۱۳ پروانه بهرهبرداری صنعتی در استان صادر شده که با سرمایهگذاری بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان، زمینه ایجاد اشتغال بیش از ۵ هزار نفر را فراهم کرده است.
کامران لشگری بیان داشت: بیشترین تعداد مجوزهای صادر شده مربوط به شهرستان قزوین با ۳۱ پروانه بهرهبرداری صنعتی بوده که برای آن ۱۸۷۳ میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت پذیرفته و زمینه اشتغال ۱۳۰۰ نفر را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: شهرستان آبیک با صدور ۲۷ پروانه بهرهبرداری صنعتی و ۸۱۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت پذیرفته، بیشترین سهم سرمایهگذاری را به خود اختصاص داده و زمینه اشتغال ۱۷۳۵ نفر در این شهرستان ایجاد شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: در شهرستان تاکستان نیز ۹ پروانه بهرهبرداری صنعتی صادر شده که ارزش سرمایهگذاری آن ۱۳۵۳ میلیارد تومان بوده و برای ۹۴۳ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.
وی با اشاره به وضعیت سایر شهرستانها افزود: در بویین زهرا طی این مدت ۱۳ پروانه با سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد تومان صادر شده که موجب اشتغال
۳۲۰ نفر گردید.
لشگری اظهار کرد: همچنین در شهرستان البرز ۳۱ پروانه صنعتی با سرمایهگذاری ۳۵۰۰ میلیارد تومان صادر گردیده که موجب اشتغال ۹۸۹ نفر را فراهم نموده است. به گفته وی، شهرستان آوج نیز ۲ پروانه با سرمایهگذاری
۱۴ میلیارد تومان صادر شده که زمینه اشتغال ۷ نفر را فراهم خواهد کرد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با بیان اینکه صدور مجوزها بیانگر استمرار روند سرمایهگذاری در استان است، تصریح کرد: توزیع متوازن مجوزهای صادر شده در شهرستانهای مختلف، نشاندهنده تلاش برای توسعه متوازن صنعتی، معدنی و تجاری در سراسر استان و استفاده از ظرفیتهای منطقهای است.