اصفهان- خبرنگار کیهان:

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تمجید از عملکرد راهبردی گروه فولاد مبارکه اصفهان، این مجتمع عظیم را «دانشگاه بزرگ صنعتی» و پیشران زنجیره ارزش کشور توصیف کرد. وی با اشاره به ناترازی‌های گسترده انرژی در سال ۱۴۰۴، احداث نیروگاه‌های خودتأمین توسط فولاد مبارکه را نقطه عطف تاریخی و الگویی عملی برای حفظ تاب‌آوری صنایع بزرگ در شرایط بحران نامید.

گروه فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد ورق در خاورمیانه و شمال آفریقا، نقشی بی‌بدیل در حفظ ثبات اقتصادی و ارتقای زنجیره ارزش صنعتی ایران ایفا می‌کند. در همین راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ابعاد مختلف عملکرد راهبردی این هلدینگ بزرگ صنعتی را در حوزه‌های مدیریتی، بومی‌سازی، ارزآوری و به‌ویژه خودتأمینی در بخش انرژی تشریح کرد. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه پیشرانی فولاد مبارکه در اقتصاد ملی اظهار داشت: فولاد مبارکه امروز صرفاً کارخانه تولیدکننده ورق‌های فولادی نیست؛ بلکه در واقع زنجیره بزرگ صنعتی و معدنی را در سراسر کشور پشتیبانی و تغذیه می‌کند. میزان رشد مستمر تولید و سودآوری پایدار این مجتمع عظیم، آن را به یکی از موفق‌ترین و کلیدی‌ترین شرکت‌های پیشران کشور تبدیل کرده است.

وی افزود: این مجموعه بزرگ صنعتی توانسته است با تکیه بر مدیریت درست، درک عمیق و کارشناسی از پویایی‌های بازار، و موقعیت‌شناسی دقیق، شبکه عظیمی از صنایع پایین‌دستی و بالادستی را همراه با خود رشد و توسعه دهد. این حرکت، نشان‌دهنده یک نگاه راهبردی و بلندمدت در حوزه اقتصاد ملی و ارتقای جایگاه صنعت فولاد کشور است؛ رویکردی که تحت مدیریت سعید زرندی به بهترین شکل ممکن ریل‌گذاری شده و چشم‌انداز و آینده‌ای به مراتب درخشان‌تر را برای این مرزوبوم

نوید می‌دهد.

حسینی‌کیا با تاکید بر تثبیت جایگاه بین‌المللی این برند افزود: فولاد مبارکه نه تنها در بازار داخلی یک لنگرگاه ثبات‌بخش است، بلکه در بازارهای جهانی نیز با صادرات کیفیت‌محور و ارزآوری مستمر، اقتدار و توانمندی مهندسی ایران را اثبات کرده است. این بنگاه با به‌روزرسانی مداوم فناوری‌ها و تکمیل زنجیره ارزش خود از سنگ‌آهن تا محصول نهائی، برنامه‌ریزی دقیقی برای آینده این صنعت در کشور دارد. نگاه دوربرد و استراتژیک مدیریت این مجتمع در بحث تامین پایدار مواد اولیه، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را رقم زده که حتی در شرایط خاص و بحرانی نیز، ظرفیت‌های جدیدی را برای پاسخگویی به نیازهای

ملی آزاد می‌کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه به یکی از درخشان‌ترین اقدامات فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۴، یعنی خنثی‌سازی تحریم‌های انرژی و ناترازی‌های گسترده برق و گاز اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، متأسفانه بخش عمده‌ای از صنایع فولادی و معدنی کشور به دلیل قطعی‌های مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان با افت شدید تولید و زیان‌های سنگین مواجه شدند. در این میان، تصمیم استراتژیک فولاد مبارکه برای احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خودتأمین، یک نقطه عطف تاریخی در صنعت کشور به شمار می‌رود.

وی توضیح داد: بر اساس اسناد بالادستی و قوانین توسعه‌ای کشور، تکلیفی بر عهده واحدهای تولیدی بزرگ گذاشته شده تا خود اقدام به ساخت نیروگاه و تامین انرژی مورد نیاز کنند. فولاد مبارکه با درک درست از این قانون و آینده‌نگری هوشمندانه، این پروژه ملی را عملیاتی کرد. امروز این سرمایه‌گذاری کلان منجر به بازی برد- برد شده است؛ چرا که مجتمع در زمان اوج بار و پیک مصرف، برق مورد نیاز خطوط تولید خود را به طور کامل تامین کرده و مازاد آن را به شبکه سراسری تزریق می‌کند تا بار بزرگی از روی دوش وزارت نیرو برداشته شود. این فرآیند، سود دو و سه‌جانبه‌ای برای کارخانه، شبکه ملی برق و کل مصرف‌کنندگان کشور است.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً عملکرد فولاد مبارکه در حفظ تاب‌آوری تولید در شرایط بحرانی، یک الگوی عالی، علمی و عملی برای سایر صنایع بزرگ و مادر در سراسر کشور است. اگرچه ممکن است در جزئیات اجرائی هر پروژه کلانی ایرادات یا چالش‌های کوچکی وجود داشته باشد، اما انتخاب این راهبرد از سوی فولاد مبارکه بسیار هوشمندانه و موفقیت‌آمیز بوده است. این استراتژی توانسته بنگاه را در کوران قطعی‌های انرژی سرپا نگه داشته و از ثروت و سرمایه سهام‌داران محافظت کند.