فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۵۶۸
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

نمایشگاه هنری «ظهور عاشورایی» در شهرکرد

شهرکرد- خبرنگارکیهان:
حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با حضور در نگارخانه شهید شهرانی مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهرکرد از مجموعه آثار به نمایش درآمده در نمایشگاه «ظهور عاشورایی» بازدید کرد.
در این نمایشگاه که شهرام فرجی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان و مدیران این اداره کل و جمعی از هنرمندان نیز شرکت داشتند،
30 تابلوی نقاشی‌خط با مضامین حماسی، آیینی و مذهبی، حاصل کار حشمت‌الله اصلانی هنرمند این استان به نمایش گذاشته شده است.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

نقطه، ته خط!(نکته)

وقتی «پمپئو» جواب «روحانی» را می‌دهد

انرژی هسته‌ای از روسیه؛ آب از اسرائیل

چه زمانی جنگ به پایان می‌رسد؟(یادداشت روز)

جای خالی «اقتصاد جنگی» در شرایط جنگی

آثار و نشانه‌های غفلت و غافلان

پنتاگون 4 سال زودتر با ‌هالیوود به ایران حمله کرد-بخش هفتم

شوخی درجه‌بندی سنی در سینما!

مهارت‌های اخلاقی در روابط زوجین(شبهه ها و پاسخ ها)

کیمیای خودتأمینی در رگ‌های فولاد مبارکه اصفهان