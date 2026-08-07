نمایشگاه هنری «ظهور عاشورایی» در شهرکرد

شهرکرد- خبرنگارکیهان:

حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با حضور در نگارخانه شهید شهرانی مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهرکرد از مجموعه آثار به نمایش درآمده در نمایشگاه «ظهور عاشورایی» بازدید کرد.

در این نمایشگاه که شهرام فرجی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان و مدیران این اداره کل و جمعی از هنرمندان نیز شرکت داشتند،

30 تابلوی نقاشی‌خط با مضامین حماسی، آیینی و مذهبی، حاصل کار حشمت‌الله اصلانی هنرمند این استان به نمایش گذاشته شده است.