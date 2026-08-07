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کد خبر: ۳۳۵۵۶۷
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۶
سرویس کیهان » اخبار
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فرماندار قشم:

جنایات آمریکا اعتبار نهادهای بین‌المللی را زیر سؤال برده است

بندرعباس- خبرنگار کیهان: 
فرماندار شهرستان قشم با اشاره به حملات آمریکا به میناب و محله چاه‌تنگو این شهرستان گفت: این اقدامات کارآمدی و اعتبار نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل را با پرسش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
حسین امیرتیموری در دیدار فرماندار، فرمانده سپاه و اعضای شورای اسلامی شهر نی‌ریز فارس افزود: حمله به دانش‌آموزان در میناب و شلیک موشک به محله چاه‌تنگوی قشم که به شهادت سه عضو یک خانواده، از جمله یک کودک ۲ ساله انجامید، افکار عمومی را نسبت به عملکرد نهادهای بین‌المللی بی‌اعتمادتر کرده است.
وی اظهار کرد: ساختارهایی مانند سازمان ملل و دیوان لاهه پس از این جنایت‌ها در معرض پرسش‌های جدی قرار گرفته‌اند و امروز صدای انسان‌های آزاده در نقاط مختلف جهان علیه این تبعیض‌ها بلند شده است.
فرماندار قشم با اشاره به روحیه مردم ایران گفت: ملت ایران همواره از عزت، آگاهی و بزرگی برخوردار بوده و این ویژگی در بزنگاه‌های تاریخی بیش از پیش نمایان شده است.
امیرتیموری همچنین خدمت به مردم را توفیقی الهی دانست و افزود: فرصت خدمتگزاری به مردم شریف قشم نعمتی است که از لطف خداوند نصیب مسئولان شده و باید قدردان آن بود.

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