تقدیر سفیر ایران در عراق و تولیت عتبه عسکریین(ع) از خدمات موکب امامزادگان قم در سامرا
قم- خبرنگار کیهان:
سفیر کشورمان در عراق و تولیت آستان مقدس امامین عسکریین(ع)، از خدمات موکب امامزادگان قمالمقدسه در شهر سامرا طی ایام اربعین حسینی ۱۴۰۵ تقدیر کردند.
دکتر آلصادق با حضور در موکب امامزادگان قمالمقدسه در شهر مقدس سامرا، از روند خدماترسانی به زائران اربعین بازدید کرد و ضمن قدردانی از تلاشهای خادمان این مجموعه، نقش این موکب در خدمترسانی به زائران حسینی را ارزشمند
توصیف کرد.
سفیر ایران در عراق با اشاره به اهمیت میزبانی شایسته از زائران اباعبدالله الحسین(ع)، از فعالیتهای گسترده این موکب در ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و پشتیبانی تقدیر کرد. همچنین تولیت عتبه امامین عسکریین(ع) با قدردانی از فعالیتهای موکب امامزادگان قمالمقدسه، خدمات خالصانه خادمان این مجموعه را جلوهای از ارادت مردم ایران به اهلبیت(ع) دانست و بر تداوم این اقدامات در راستای خدمت به زائران تأکید
کرد.