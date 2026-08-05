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کد خبر: ۳۳۵۴۸۷
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۳
سرویس کیهان » اخبار
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وزارت بهداشت:

ورود حیوانات خانگی به رستوران‌ها و مراکز عرضه غذا تخلف بهداشتی است

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر ممنوعیت ورود حیوانات خانگی به مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، این اقدام را تخلف بهداشتی دانست و گفت: تکرار تخلف می‌تواند باعث پلمب واحد صنفی شود.
به گزارش وبدا، محسن فرهادی با اشاره به اینکه رعایت فاصله‌گذاری بهداشتی میان حیوانات خانگی و مراکز عرضه مواد غذایی تنها مختص ایران نیست، اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله برخی کشورهای اروپایی، محدودیت‌های مشابهی در این زمینه اعمال می‌شود.
فرهادی افزود: با وجود تذکرات متعدد، همچنان در برخی موارد صاحبان مراکز و مشتریان این ضوابط را رعایت نمی‌کنند و مشاهده می‌شود افراد حیوانات خانگی خود را وارد رستوران‌ها کرده و حتی روی صندلی محل صرف غذا می‌نشانند. 
وی با بیان اینکه حیوانات خانگی می‌توانند ناقل بیماری‌های مشترک انسان و دام باشند، ادامه داد: حتی اگر این حیوانات دارای شناسنامه، واکسیناسیون و تایید دامپزشکی باشند، باز هم ممکن است برای افراد دارای آلرژی یا نقص سیستم ایمنی خطرآفرین باشند.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اظهار داشت: در مرحله نخست به صاحبان مراکز و مشتریان تذکر داده می‌شود، اما در صورت بی‌توجهی، با گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۹۰ و پس از بررسی مستندات، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
فرهادی تنها استثنای این موضوع را استفاده از ماهیان تزئینی در آکواریوم یا حوض‌های تزیینی عنوان کرد و گفت: این موارد نیز باید به‌گونه‌ای باشد که مراجعه‌کنندگان، به‌ویژه کودکان، امکان تماس مستقیم با ماهیان را نداشته باشند.
وی تاکید کرد: حضور هرگونه حیوان در مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی تخلف بهداشتی محسوب می‌شود و در صورت تکرار یا استمرار، می‌تواند به برخورد قانونی و حتی پلمب واحد صنفی منجر شود.

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