استارت درمان نایبقهرمان المپیک و جهان برای شرکت در مسابقات جهانی قزاقستان
دارنده دو نشان نقره جهان و نقره المپیک برای حل مشکل جدید خود زیر نظر پزشکان متخصص قرار گرفته تا هر چه سریعتر شرایط تمرین را پیدا کند.
مسابقات قهرمانی ۲۰۲۶ جهان طی روزهای ۲ تا ۱۰ آبان در آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد. علیرضا مُهمدی که نشان نقره وزن ۸۲ کیلوگرم جهان در سال ۲۰۲۳، نقره المپیک ۲۰۲۴ در وزن ۸۷ و نقره جهانی ۲۰۲۵ در ۸۷ کیلوگرم را در کارنامه دارد، نفر منتخب این وزن المپیکی برای سومین سال متوالی است. این کشتیگیر بعد از نقرهای که در زاگرب گرفت، سرانجام تن به درمان آسیبدیدگی قدیمی زانو داد و زیر تیغ جراحی رفت. او طبق نظر پزشک، از فروردین ماه به تشک بازگشت و تمرین کشتی را استارت زد، اما در ادامه از ناحیه آرنج با مشکل مواجه شد. اکنون کادرفنی تیم ملی کشتی فرنگی با کمک دکتر سهراب کیهانی عضو هیئترئیسه فدراسیون کشتی و دکتر رضا شهریار کامرانی فوق تخصص دست در حال درمان دست این کشتیگیر است تا هر چه زودتر بتواند شرایط کشتی گرفتن را پیدا کند. پیش از این قرار بود علیرضا مُهمدی همراه با سعید اسماعیلی در تورنمنت پیتلاسینسکی لهستان محک بخورد که با توجه به شرایط دستش به احتمال فراوان او به لهستان نخواهد رفت.