ایران، میداندار جنگ با آمریکا است

یک روزنامه انگلیسی در تحلیلی نوشت: پس از شش ماه جنگ، این ایران است که سرعت و ریتم رویارویی با واشنگتن را تعیین می‌کند و آمریکا دیگر اختیار تعیین میدان نبرد را از دست داده است.

روزنامه انگلیسی «فایننشال‌تایمز» در گزارشی به عقب‌نشینی‌های مکرر دونالد ترامپ از تهدیدات علیه ایران اشاره کرد و نوشت: پس از شش ماه جنگ با دونالد ترامپ، ایران می‌تواند ادعا کند که یک مزیت مهم را به چنگ آورده است: واشنگتن به‌طور فزاینده‌ای با سرعتی می‌جنگد که تهران تعیین می‌کند.

این روزنامه انگلیسی سپس به دستاوردهای اخیر ایران در قبال آمریکا اشاره کرد و نوشت که ادامه داد که طی دو هفته گذشته، تهران ابتکار عمل را در دست گرفته و حملات پیش‌دستانه‌ای را علیه مواضع آمریکا انجام داد که از آن میان می‌توان به حمله ایران به تأسیسات نظامی آمریکا در اردن اشاره کرد.

این رسانه همچنین از حمله ایران به تأسیسات نظامی آمریکا در اردن به عنوان یک حمله غافلگیرکننده نام برد و در ادامه نوشت که نیروهای یمن نیز توانسته‌اند کشتیرانی در دریای سرخ را مختل کنند.

فایننشال‌تایمز نوشت که ایران بر این باور است که یا می‌تواند دونالد ترامپ را از ازسرگیری جنگ با ایران بازدارد یا این‌که در یک جنگ فرسایشی طولانی، آمریکا را از نفس خواهد انداخت.

تحلیلگر شورای روابط خارجی اروپا، الی گرانمایه با اشاره به قدرت ایران در ادامه نبرد با آمریکا گفت «این یک پیش‌نمایش از تبعات منطقه‌ای است که رخ خواهد داد. و ایران از حملاتش به‌عنوان این سیگنال به آمریکایی‌ها استفاده می‌کند که اگرچه آمریکا و اسرائیل این جنگ را شروع کردند، اما این آن‌ها نخواهند بود که تعیین می‌کنند چگونه تمام شود».

فایننشال‌تایمز درخصوص واکنش ایران به تشدید رویکرد تهاجمی آمریکا در قبال ایران ادامه داد که به گفته تحلیلگران، ایران تصمیم گرفته تا تهاجمی عمل کند تا نشان دهد که تداوم جنگ با ایران، هم از نظر نظامی و هم از نظر اقتصادی برای ترامپ و بقیه منطقه غرب آسیا پرهزینه خواهد بود.

طبق این گزارش، «دنی سیترینوویچ»، تحلیلگر سابق مسائل ایران در سرویس اطلاعات نظامی اسرائیل، «در داخل ایران اجماع وجود دارد که در شرایط کنونی، مذاکره با آمریکایی‌ها بی‌فایده است.آن‌ها تسلیم نخواهند شد و بهای ادامه این جنگ را برای همه افزایش

می‌دهند».

پس از به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، طبق آن‌چه در این تحلیل آمده است، ایران در حال به کارگیری توانمندی‌هایی است که در اختیار دارد و هم‌اکنون ابتکار عمل را به دست گرفته و در حال تغییر شکل جنگ به نفع خود است.

بنا به گفته «کارن گیبسون» که پیش‌تر مسئول اطلاعات نیروهای آمریکایی در خاورمیانه بود، استراتژی ایران این است که کارزار را «چنان از نظر اقتصادی و سیاسی برای آمریکا غیرقابل دفاع کند که مجبور به عقب‌نشینی شود».

وی تأکید کرد که این تاکتیک ایران می‌تواند در بلندمدت جواب دهد.

این روزنامه با اشاره به نقش حملات ایران در بیرون راندن نیروهای نظامی آمریکا در منطقه ادامه داد که ایران در هفته‌های اخیر حملات خود را علیه کویت و بحرین تشدید کرده و واشنگتن را واداشته نظامیان و نیروهای هوایی‌اش را که زمانی بر زنجیره‌ای از پایگاه‌های آسیب‌پذیر در سراسر خلیج [فارس] متکی بودند، به نقاط دورتری در اردن، اراضی اشغالی و فراتر از آن منتقل کند.

از طرف دیگر، در اردن، متحد استوار آمریکا که هفته‌های اخیر زیر آتش سنگین بوده، خشم و ناامیدی بالا گرفته و صدها فعال و شخصیت عمومی یک نامه سرگشاده را امضا کرده‌اند که در آن خواستار خروج آمریکا شده‌اند.

فایننشال‌تایمز در بخش پایانی گزارش خود با استناد به تحلیل برخی تحلیلگران نوشت که از نظر ایران، دشمنانش جرأت سیاسی لازم برای یک نبرد طولانی را ندارند و در صورت تداوم جنگ، عزم دشمن ایران ضعیف خواهد شد.