کد خبر: ۳۳۵۳۷۴
تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۲
بازی قدیمی استکبار(درمکتب امام)
بناى سياسيون هم همين معناست كه يك چيزى را تشر مىزنند ببينند طرف چه جورى است؛ اگر چنانچه طرف ايستاد مقابلشان، اينها عقب مىزنند و اگر چنانچه نه، آن بيچاره عقب رفت، اينها هم جلو مىآيند. حيوانات هم همين جورند. حيوانات هم همين خصوصيات را دارند كه اول مىآيد جلو ببيند اين چه آدمى است. اگر اين آدم ايستاد دستش را بلند كرد، فرار مىكند. اگر اين فرار كرد، دنبالش مىكند. اين خوى حيوانى است.
صحیفه امام؛ ج3؛ ص245 | نجف؛ 10 آبان 1356