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کد خبر: ۳۳۵۳۷۴
تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۲
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بازی قدیمی استکبار(درمکتب امام)

بناى سياسيون هم همين معناست كه يك چيزى را تشر مى‏زنند ببينند طرف چه جورى است؛ اگر چنانچه طرف ايستاد مقابلشان، اينها عقب مى‏زنند و اگر چنانچه نه، آن بيچاره عقب رفت، اينها هم جلو مى‏آيند. حيوانات هم همين جورند. حيوانات هم همين خصوصيات را دارند كه اول مى‏آيد جلو ببيند اين چه آدمى است. اگر اين آدم ايستاد دستش را بلند كرد، فرار مى‏كند. اگر اين فرار كرد، دنبالش مى‏كند. اين خوى حيوانى است.
صحیفه امام؛ ج3؛ ص245 | نجف؛ 10 آبان 1356

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