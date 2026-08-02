جنگ از کنترل آمریکا خارج شده است سمت و سوی آن را ایران تعیین میکند
روز صد و پنجاه و ششم جنگ را باید روز دوباره داغ شدن کلمه TACO در رسانههای جهان دانست. تحلیلگران همچنین دیروز مشغول شمارش تعداد دفعاتی شدند که ترامپ تهدید کرده ضربه بیسابقهای به ایران میزند و سر بزنگاه عقبنشینی کرده چون ناتوان از تحمل ضربات کاری ایران بوده است. رسانهها، رقم این عقبنشینیها را از پنج شش مورد تا یازده مورد فهرست کردند. تاکو (TACO) مخفف عبارت
«Trump Always Chickens Out» است؛ یعنی ترامپ همیشه جا میزند و فرار میکند.
هیچکس لاف ترامپ را باور نکرد
دونالد ترامپ دیروز برای چندمینبار، از تهدید حمله به زیرساختهای ایران عقبنشینی کرد. او با ادبیاتی نخنما ادعا کرد حمله را «به درخواست کشورهای منطقه و ایران» و «برای منافع آینده جهان و همچنین بقای ایرانی موفق و مرفه» متوقف کرده، «مشروط بر اینکه توافق به سرعت حاصل شود».
در حالی که تقریباً هیچکس بلوف ترامپ را باور نکرد، منوشه امیر جاسوس فرتوت صهیونیست گفت: نه جنگ علیه ایران شروع شد، نه تنگه هرمز باز شد و نه حملات ایران متوقف گردید. ظاهراً حکومت ایران به یک تاکتیک موفقیتآمیز هم دست پیدا کرده است!
در پی عقبنشینی ترامپ، اندرو دی، سردبیر ارشد نشریه The American Conservative نوشت: ترامپ موافقت کرد هرگونه حمله را به تعویق بیندازد. به نظر من، تمام گزارشهایی که درباره حمله قریبالوقوع منتشر شده بود، بخشی از یک عملیات اطلاعاتی برای تحت فشار قرار دادن ایران جهت رسیدن به توافق بود؛ اما این روش جواب نداد و ترامپ وانمود میکند که موفق شده است.
بنسلمان گوشی را دست ترامپ داد
گلن گرینوالد، روزنامهنگار و تحلیلگر آمریکایی درباره راز عقبنشینی مجدد ترامپ گفت: توانایی ایران در ایجاد اختلال در تنگه هرمز و کاهش ذخایر راهبردی نفت جهان، یکی از عوامل مهمی بود که دولت ترامپ را به سمت عقبنشینی از تشدید تقابل نظامی سوق داد.
جاست داریو تحلیلگر بازارهای مالی و اقتصاد کلان هم اظهار کرد: ایران با بنسلمان تماس گرفت و فهرست تأسیسات آرامکو را که قرار بود آنها را منفجر کند، به او داد. بنسلمان میداند که کل منطقه از نظر سامانههای پدافند هوایی در وضعیت ضعیفی قرار دارد و با ترامپ تماس گرفت. ترامپ باز هم جا زد.
استیون کینگ نویسنده آمریکایی در همین زمینه میگوید: ترامپ در بمباران ایران برای وادار کردن آن به تسلیم شکست خورد، اکنون در تلاش است تا با توئیت کردن، جهان را به باور خیالپردازیهای خود وادار کند.
بازدارندگی ایران، محاسبات آمریکا را تغییر داد
در همین حال، دنی سیترینوویچ، رئیس سابق میز ایران در اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل در تحلیلی خاطرنشان کرد: رویدادهای شب گذشته بر واقعیتی تأکید میکند که نادیده گرفتن آن روزبهروز دشوارتر میشود. در مقطع کنونی، به نظر میرسد ایران در حوزه بازدارندگی از برتری راهبردی برخوردار است. ایران موفق شده نوعی بازدارندگی متقابل ایجاد کند که اکنون بر محاسبات و تصمیمگیریهای واشنگتن تأثیر میگذارد. کشوری که در آغاز این درگیری ضربهای سنگین متحمل شد، اکنون در چندین زمینه مهم با اهرم بازدارندگی قویتری ظاهر شده است. مهمترین نکته این است که ایران توانسته نشان دهد قادر است از طریق نفوذ خود بر گلوگاههای حیاتی دریایی، اقتصاد جهانی را تهدید کند و همچنین هزینههای راهبردی قابلتوجهی را به کشورهای حوزه خلیجفارس تحمیل کند. دونالد ترامپ همچنان ممکن است تصمیم بگیرد دستور اقدام نظامی صادر کند. اما این واقعیت که واشنگتن همچنان در تصمیمگیری تعلل میکند، نشان میدهد که خطرات تشدید تنش را درک کرده و اطمینان ندارد که یک عملیات نظامی گستردهتر بتواند ایران را وادار به عقبنشینی کند. در حال حاضر، ایران توانسته بازدارندگی خود را بهگونهای تقویت کند که بر محاسبات راهبردی دشمنانش اثرگذار شده است.
دستکم دهبار عقبنشینی
در همین حال، هوش مصنوعی «گروک» اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ با ایران، ترامپ حداقل 10 بار از تهدید خود عقبنشینی کرده و حملاتش به ایران را لغو کرده است! حساب کاربری
«Republicans against Trump» در شبکه ایکس که منسوب به جمهوریخواهان منتقد ترامپ است، در پرسشی از هوش مصنوعی «گروک» درباره تعداد دفعات لغو یا تعویق حملات برنامهریزیشده آمریکا علیه ایران از سوی ترامپ، پاسخ گرفت که او از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، «دستکم ۱۰ بار» چنین اقداماتی را متوقف یا به تأخیر انداخته است.
پپه اسکوبار روزنامهنگار برزیلی در همین زمینه در یادداشتی مینویسد: «TACO» باید دوباره توضیح داده شود. ادعاها و لفاظیهای رئیسجمهور آمریکا دروغ هستند. برخلاف ادعای ترامپ، ایران هرگز درخواست وقفه یا توقف جنگ نکرد. آنچه واقعاً اتفاق افتاد: تلافی ایران علیه زیرساختهای انرژی و آب کشورهای حاشیه خلیجفارس، ویرانگری عظیمی به بار میآورد. عربستان و شورای همکاری خلیجفارس حاضر نشدند پیامدهای تشدید تنش را بپذیرند. محمد بنسلمان شخصاً از ترامپ خواست عقبنشینی کند. کنترل ایران بر تنگه هرمز تحت تأثیر قرار نمیگرفت. شوک جهانی در بازار انرژی پیش از بازگشایی بازارها در روز دوشنبه اجتنابناپذیر بود. آسیبپذیری کامل پایگاههای نظامی آمریکا در غرب آسیا. رئیسجمهور آمریکا، فرمانده کلِ
دروغگو است.
الجزیره هم دست گرفت
وبسایت الجزیره نیز با دست گرفتن اصطلاح تاکو نوشت: ۲۱ مارس (اول فروردین): ترامپ تهدید کرد اگر «تنگه هرمز بهطور کامل باز نشود»، نیروگاههای ایران را «نابود خواهد کرد». او بعداً مهلت تعیینشده را پنج روز و سپس یک هفته دیگر تمدید کرد. اول آوریل (۱۲ فروردین): پس از آنکه ایران از تسلیمشدن درباره موضوع هرمز خودداری کرد، ترامپ تهدید کرد که «ایران را به عصر حجر بازخواهد گرداند». اما تشدید فوری درگیری رخ نداد و چهار روز بعد، ترامپ در پیامی تند در شبکه اجتماعی خود، به انتقاد از ایران بسنده کرد. ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد): تنها چند ساعت پس از آنکه ترامپ تهدید کرده بود ایران را بسیار سخت هدف قرار خواهد داد، از جمله با تصرف جزیره راهبردی خارک و در اختیار گرفتن کنترل تأسیسات نفتی ایران، موضع خود را تغییر داد و به گفتوگوهای آمریکا با مقامهای ارشد ایران اشاره کرد.
با تاکوی ترامپ مشکلی ندارم!
همچنین دنیل دیویس سرهنگ سابق پنتاگون درباره جازدن و عقبنشستن ترامپ نوشت: من با TACO (عقبنشینی همیشگی ترامپ در لحظه آخر) در روز شنبه مشکلی ندارم! البته در ظاهر، این ادعا که ایران با ترامپ تماس گرفته، از او خواسته حمله نکند و گفته خواهان مذاکره است، خندهدار به نظر میرسد. میتوانید این ادعا را کاملاً نادیده بگیرید. محتملترین سناریو این است که بالأخره هشدارهای کافی از سوی ارتش به ترامپ منتقل و او متوجه شده که آغاز چنین حملهای میتوانست یک فاجعه بزرگ برای آمریکا باشد؛ بنابراین تصمیم عاقلانه و درستی گرفت و دستور حمله را لغو کرد. امیدوارم و دعا میکنم که او از این فرصت استفاده کند و تنها کاری را انجام دهد که منطقی است و واقعاً میتواند نتیجه بدهد، طرح عقبنشینی است. برای رسیدن به پایان مذاکرهای، طرف ایرانی احتمالاً از ترامپ خواهد خواست که پیش از هر اقدام ایران، امتیازهای بزرگی بدهد؛ و من نمیتوانم تصور کنم که رئیسجمهور چنین کاری کند.
او باید بپذیرد که شکست خورده؛ چون مجبور خواهد شد خواستههای ایران مانند رفع تحریمها و آزاد کردن داراییهای مسدودشده را پیش از انجام هر اقدامی از سوی ایران بپذیرد. من واقعا نمیبینم که او حاضر به چنین کاری باشد. اما کاری که میتواند انجام دهد این است که ادعا کند آمریکا آنقدر به ایران آسیب زده که این کشور دههها برای بازسازی زمان نیاز خواهد داشت و سپس به کنار بکشد. این کار میتواند باعث باز شدن تنگه هرمز برای تردد کشتیها شود. بله، این به معنای آن خواهد بود که ایران کنترل تنگه هرمز را در دست خواهد داشت و احتمالاً برای مدت طولانی از آن هزینه دریافت خواهد کرد. اما در مقابل، تنگه باز خواهد بود، نفت و گاز و فرآوردههای وابسته دوباره جریان پیدا خواهند کرد؛ و مهمتر از همه، از سناریوی فاجعهبار حملات متقابل و ویرانگر علیه زیرساختهای انرژی همه طرفها جلوگیری خواهد شد. ترامپ باید از این آخرین فرصت استفاده کند، چون شاید این آخرین شانس برای جلوگیری از یک فاجعه باشد.
جنگ از کنترل آمریکا خارج شده است
روزنامه انگلیسی گاردین با اذعان به اینکه «جنگ علیه ایران از کنترل آمریکا خارج شده»، تأکید کرد: جنگ علیه ایران از کنترل خارج شده و درگیریها به چندین کشور منطقه گسترش یافته؛ وضعیتی که میتواند امنیت انرژی جهان را به خطر انداخته و زمینهساز رکود اقتصادی جهانی شود.
تریتا پارسی معاون اندیشکده کوئینسی با تکرار همین مضمون خاطرنشان کرد: ترامپ با این روایت که عملیات به درخواست ایران متوقف شده، تلاش میکند چنین القا کند که همچنان کنترل اوضاع و ابتکار عمل این درگیری را در دست دارد. اما مدتهاست روشن شده که چنین نیست و کنترل تحولات از دسترس ترامپ خارج شده است.
روزنامه صهیونیستی هاآرتص در همین زمینه مینویسد: رئیسجمهور آمریکا به مهارتهای خود در ساختن معاملات افتخار میکند اما در نهایت استاد لفاظیهای توخالی است. او مسائل را تا آخرین حد پیش میبرد به این امید که ابتدا طرف مقابل عقبنشینی کند. سپس پیروزی بزرگی را اعلام میکند و با اصرار سایر طرفها به ایرانیها فرصت دیگری میدهد.
حامیان ترامپ احساس خیانت میکنند
مارجوری تیلور گرین، عضو پیشین کنگره و از حامیان سابق ترامپ: رئیسجمهور آمریکا در اعتراض به عملکرد وی گفت: ترامپ دستکم ۶۰ بار تکرار کرده که «ایران را بمباران کردیم، چون نباید سلاح هستهای داشته باشد»؛ من نمیدانستم که برنامه هستهای ایران در تنگه هرمز قرار دارد. این بیشتر شبیه دروغهای جنگی دوران جورج بوش در مورد سیاستهای اقتصادی مرتبط با جنگ است.
او با انتشار پیامی در شبکه اکس، تصویری از دیدار خود با برخی چهرههای مخالف جنگ ایران از جمله مقام مستعفی جو کنت، نماینده کنگره توماس مسی و مجری مشهور آمریکایی تاکر کارلسون نوشت: «ما گفتیم که دیگر جنگ خارجی نمیخواهیم و این را جدی گفتیم و از دونالد ترامپ حمایت کردیم، چون او این وعده را داد. اما او به همه ما خیانت کرد.»
تیلور گرین این را هم گفته که: قیمت بنزین در سطح کشور 4.10 دلار و قیمت گازوئیل 5.36 دلار است. جنگ غیرقانونی و بیمعنی شما (ترامپ) علیه ایران، همان افرادی را تحت فشار قرار میدهد که برای پایان دادن به جنگهای خارجی، کاهش تورم و کاهش قیمت بنزین رای دادهاند.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، «افزایش دوباره قیمت بنزین در آمریکا که به تازگی از مرز چهار دلار در هر گالن عبور کرده است، رئیسجمهور ایالاتمتحده را به پرتگاه سیاسی کشانده است. این افزایش مجدد در حالی اتفاق میافتد که براساس نظرسنجیهای جدید، ۷۳درصد از رأیدهندگان آمریکایی، ترامپ را مسئول این گرانی میدانند».
سمت و سوی جنگ را ایران تعیین میکند
- هیچ گزینه مناسبی برای جنگ با ایران باقی نمانده است
- جنگ با ایران، مشغول بلعیدن دوران ریاست ترامپ است
- قمار پرهزینه، همه اعتبار ترامپ را سوزاند
روزنامه فایننشالتایمز با تکذیب دروغها درباره بازگشایی تنگه هرمز مینویسد: در حالی که ترامپ مدعی شده توافق جدید فوراً تنگه هرمز را بازگشایی میکند، هیچ نشانهای از تغییر موضع تهران وجود ندارد. پس از شش ماه جنگ، این ایران است که سرعت و ریتم رویارویی با واشنگتن را تعیین میکند و آمریکا دیگر اختیار تعیین میدان نبرد را از دست داده است. ایران با عبور از واکنش دفاعی و گسترش درگیری به پایگاهها و مسیرهای حیاتی کشتیرانی، ابتکار عمل را در تقابل با دولت ترامپ به دست گرفته است. هدف تهران، فرسودهکردن توان آمریکا، افزایش هزینه حضور منطقهای آن و سلب اختیار واشنگتن در انتخاب میدان نبرد است؛ از تنگه هرمز و دریای سرخ تا کانال سوئز. این راهبرد یک پیام روشن دارد: جنگ دیگر فقط جایی رخ نمیدهد که آمریکا انتخاب کند. پس از پنج ماه جنگ و برخلاف هدف اعلامشده واشنگتن برای نابودی توان و خطوط تولید موشکی تهران، قدرت موشکی ایران نهتنها از بین نرفته، بلکه کارایی خود را حفظ کرده است.
ایران معادله و قواعد بازی را تغییر داد
یونی بنمناخیم، مقام ارشد مرکز امور خارجه و امنیت رژیم صهیونیستی با نگاه راهبردی به میدان معتقد است: کنترل گلوگاههای دریایی چه در هرمز و چه بابالمندب، اهرم فشار مؤثری را در اختیار ایران قرار داده؛ آنها در پی ایجاد معادلهای جدید هستند و قواعد بازی را از نو تعریف میکنند. موضع ایران کاملاً روشن است؛ از نگاه تهران شرایطی که پیش از جنگ وجود داشت دیگر باز نخواهد گشت؛ ایران میکوشد نفوذی را که در طول جنگ به دست آورده در قالب چارچوب سیاسی و رسمی تثبیت کند.
در همینباره، جیانگ شوئه جین، تحلیلگر چینی میگوید: ایران تازه قوانین بازی را تغییر داد؛ حمله به پایگاه هوایی موفقالسلطی در اردن با پنج تا شش موشک بالستیک که همگی رهگیری شدند، یک حمله تلافیجویانه استاندارد نبود. این اولینبار در کل این جنگ بود که ایران یک حمله پیشگیرانه، نه یک پاسخ، بلکه یک حرکت اول انجام داد؛ دقیقاً در لحظهای که ترامپ گفته بود مذاکرات بسیار قدرتمند و دوستانه پیش میرود. ایران نیاز داشت تا بنبست «نه جنگ، نه صلح» را بشکند. ایران نیاز داشت تا یک انتخاب دوگانه را به واشنگتن تحمیل کند: یا جدی و عینی مذاکره کنند، یا به سطحی تشدید کنند که هیچکس نتواند نتیجه آن را پیشبینی یا کنترل کند.
هیچ گزینه مناسبی برای جنگ با ایران
باقی نمانده است
در بیان درماندگی دولت ترامپ، ژورنال امنیت ملی آمریکا نوشت: ترامپ میتواند هرچقدر که بخواهد بمب بریزد، اما نمیتواند تنگه هرمز را با بمباران باز کند. آمریکا دریافته است که نمیتواند با بمباران، ایران را به بازگشایی تنگه هرمز مجبور کند. عملیات خشم حماسی نشان داد که برتری هوایی سنتی برای بازگشایی تنگه هرمز یا پایان دادن پیروزمندانه به جنگ کافی نیست. چرا اینطور است؟ بخشی از آن بهدلیل تغییر ماهیت جنگ است، زیرا پهپادها به جنبه مهمتری از نحوه جنگیدن تبدیل شدهاند.
وبسایت سیانان هم گزارش داد: بقای ساختار سیاسی ایران پس از ترور رهبر پیشین، تصویری از مقاومت مؤثر در برابر ابرقدرت جهانی مخابره کرده است. هیچ گزینه مناسبی برای جنگ با ایران باقی نمانده و هر انتخابی بدتر از دیگری است. سردرگمی و تناقض در مواضع اعلامی ترامپ، بازتابدهنده بحران و شکاف عمیق در حلقه درونی دولت اوست. محاصره اقتصادی بنادر و کشتیهای ایران نیز نهتنها نیازمند ماهها زمان است، بلکه ریسک حملات انتقامجویانه به نفتکشها و شوک مرگبار به اقتصاد جهانی را به همراه دارد. هرگونه تلاش برای احیای تفاهمنامه آتشبس، نیازمند پذیرش شروط اساسی تهران مبنی بر کنترل و درآمدزایی از تنگه هرمز است؛ عقبنشینی تحقیرآمیزی که عملاً به معنای شکست کامل اهداف اولیه جنگ است. سیانان در گزارش دیگری خاطرنشان کرد: گروههای مسلح همپیمان جمهوری اسلامی پس از سه سال فشار نظامی، بار دیگر در حال بازیابی توان خود هستند و نقش پررنگتری در رویارویی تهران با آمریکا و اسرائیل ایفا میکنند. «محور مقاومت» که پس از حمله حماس به اسرائیل در سال ۲۰۲۳ و پاسخ گسترده نظامی اسرائیل بهشدت تضعیف شده بود، اکنون دوباره در حال افزایش فشار بر رقبای جمهوری اسلامی است. این گروهها با گشودن جبهههای جدید، دامنه درگیریها را گسترش داده و تهدیدهایی برای اقتصاد جهانی ایجاد کردهاند.
جنگ با ایران
مشغول بلعیدن دوران ریاست ترامپ است
نشریه نشنالریویو معتقد است که جنگ با ایران، مشغول بلعیدن دوران ریاستجمهوری ترامپ است: جنگی که قرار بود نبردی کوتاه باشد، به بهای سنگینی برای ریاستجمهوری ترامپ تبدیل شده و پژواکهای جنگ بوش در عراق را زنده کرده است؛ نبردی که ترامپ همواره تقبیح میکرد. این درگیری نامحبوب، فشاری خردکننده بر پایگاه ترامپ وارد آورده و نرخ تأیید او را در نظرسنجی فاکسنیوز به ۳۹ و در سیانان و آسوشیتدپرس به ۳۴ و ۳۳درصد کشانده است. این وضعیت شبیه دوران دوم بوش است که محبوبیت او در محدوده ۳۸درصد درجا میزد. برخلاف عراق، مناقشه کنونی با اعمال هزینه ملموس بر اقتصاد شهروندان آمریکایی، پدیدهای خطرناکتر است.
جنگ روزی که قیمت هر گالن بنزین از چهار دلار عبور کرد، به خانههای آمریکا کشیده شد. اگر افکار عمومی این درگیری را فراموش میکردند، ترامپ حاشیه مانور قابلتوجهی برای یک عملیات طولانی داشت، اما تابلوهای جایگاههای سوخت به یادآور روزانه بحران تنگه هرمز تبدیل شدهاند. نظرسنجیها نشان میدهد تنها ۲۸درصد از عملکرد او در بحران ایران رضایت دارند، در حالی که این رقم برای مهار تورم و کنترل قیمت بنزین به ۲۵ و ۲۱درصد سقوط کرده است.
قمار پرهزینه، همه اعتبار ترامپ را سوزاند
نشنالریویو میافزاید: رئیسجمهور که سودای ثبت میراثی ماندگار داشت، بهجای سیاستهای کاهش هزینه، به سوی طرحهای جاهطلبانهای چون جنگ و تعرفهها خیز برداشت که به جهش قیمتها منجر شد. او با این قمار پرهزینه، بزرگترین برگبرنده خود یعنی اعتبار اقتصادی را سوزاند و اکنون تنها ۳۳درصد شهروندان عملکرد اقتصادی او را تأیید و ۶۷درصد آن را مردود میدانند. بازگشت به نقطه صفر در خاورمیانه، پایان دستاوردهای موقت را اثبات کرده است. اکنون تنگه هرمز عملاً مسدود شده و کاخسفید در بنبست میان تشدید درگیریها یا منازعه فرسایشی سطح پایین گرفتار است؛ گزینههایی که برای افکار عمومی غیرقابل هضم هستند. نزدیک به سهچهارم جامعه معتقدند وی به مشکلات اصلی کشور
بیتوجه است.