نه بزرگ ۶۴ درصدی مردم آمریکا به قمار جنگی ترامپ!





بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی مشترک آسوشیتدپرس و مرکز NORC، حدود دو سوم مردم آمریکا (۶۴ درصد) جنگ با ایران را فاقد ارزش و یک شکست راهبردی دانستند. این موج نارضایتی که تحت تأثیر نگرانی از جهش قیمت بنزین و پیامدهای اقتصادی شکل گرفته، میزان رضایت از عملکرد ترامپ قمارباز در قبال ایران را به ۲۸ درصد کاهش داده است.

شل‌کن‌سفت‌کن‌های ترامپ میان ادعای مذاکره و لاف جنگ، دیگر حتی در داخل ایالات متحده خریدار ندارد. او که روزی از توافق سخن می‌گوید و روز دیگر پایان آن را اعلام می‌کند، گاهی لاف حمله گسترده زمینی می‌زند و گاهی از ضربه به زیرساخت‌ها می‌گوید؛ اما حقیقت زمانی برای این قمارباز آشکار می‌شود که چرتکه می‌اندازد، سر در‌گریبان می‌برد و چشمش به تابلوهای پمپ‌بنزین‌های آمریکا می‌افتد. جنگ با ایران برای ترامپ چیزی جز شکست نبوده و نیست؛ قانونی که این روزها نه یک ادعا، بلکه یافته قاطع معتبرترین مراکز نظرسنجی در قلب واشنگتن است.

طی روزهای گذشته رسانه‌های غربی انبوهی از سناریوهای تکراری از حمله محدود به توان موشکی تا هدف‌گیری تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های انرژی را به راه انداخته‌اند تا هراس و سردرگمی ایجاد کنند. اما این جنگ روانی دقیقاً در نقطه‌ای خنثی می‌شود که دست پر نیروهای مسلح ایران در پاسخ متقابل مطرح است؛ پاسخی که در صورت هرگونه حماقت، توان زیرساخت‌زدایی از کل منطقه را دارد.

حقیقت تلخ برای کاخ سفید ‌نشینان را تازه‌ترین نظرسنجی مشترک آسوشیتدپرس و مرکز معتبر NORC فاش کرده است. در این نظرسنجی جامع که با حضور ۱۱۶۵ بزرگسال آمریکایی انجام شده، حدود دو سوم شهروندان

(۶۴ درصد) صراحتاً اعلام کرده‌اند که جنگ با ایران «ارزش جنگیدن نداشته» و آن را یک شکست راهبردی می‌دانند؛ دیدگاهی که علاوه ‌بر دموکرات‌ها، دامن ۳۷ درصد از جمهوری‌خواهان را هم گرفته است.

پیامد این ماجراجویی، ریزش چشمگیر محبوبیت ترامپ بوده؛ به‌طوری که تأیید عملکرد او در قبال ایران به ۲۸ درصد تنزل یافته و حتی در بدنه حامیان حزبی‌اش از ۷۱ به ۶۱ درصد سقوط کرده است.

از سوی دیگر، افکار عمومی آمریکا بیش از هر چیز نگران پیامدهای اقتصادی و بحران سوخت است؛ ۷۲ درصد مردم جلوگیری از جهش قیمت بنزین را اولویت «بسیار مهم» می‌دانند و ۴۰ درصد اعلام کرده‌اند هزینه سوخت به منبع اصلی استرس زندگی‌شان تبدیل شده است. در چنین شرایطی که تاکنون ۱۸ نظامی آمریکایی نیز جان خود را از دست داده‌اند، تنها ۲۰ درصد جامعه خواستار ادامه جنگ هستند و اکثریت مردم بر توقف فوری و انجام مذاکره تأکید دارند. ترامپ خوب می‌داند افکار عمومی کشورش، این نبرد را پیش از جبهه نظامی، پشت تابلوهای بنزین باخته است.