به هیچ عنوان قرار نیست تنگه هرمز به وضعیت قبل بازگردد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: به هیچ عنوان قرار نیست تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازگردد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه شامگاه یکشنبه

(۱۱ مردادماه) در گفت‌وگو با برنامه «به وقت ایران» شبکه خبر بیان کرد: گفت‌وگوهای ایران و عمان دوجانبه است و به طرف دیگری مربوط نمی‌شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین گفت: تهدید و ارعاب و تندگویی مقامات آمریکایی امر جدیدی نیست. ما فراتر از تهدید مواجه شدیم. آمریکا دو نوبت و به نوعی سه نوبت مرتکب تجاوز نظامی پرشدت علیه ایران شده است. ما این مراحل را طی کردیم.

وی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران براساس منافع و مصالح کشور عمل می‌کند. به هیچ عنوان تحت تاثیر تندگویی دیگران قرار نمی‌گیرد. منافع و امنیت ملی کشور قرار نیست تحت تأثیر تهدید و ارعاب مقامات آمریکایی یا دیگران قرار بگیرد.

بقائی افزود: این لفاظی‌هایی که در سطح رسانه‌ها صورت می‌گیرد که به خاطر صحبت آن فرد یا فلان واسطه تصمیم‌شان را تغییر دادند، در چارچوب همان الگویی است که بیان کردم.

وی گفت: قدرت و اقتدار ایران به نحوی است که طرف‌های مقابل می‌دانند هرگاه مرتکب ماجراجویی شوند حتما پاسخ مقتضی را از ما دریافت می‌کنند.

بسته‌شدن تنگه هرمز

تقصیر آمریکا است

بقائی در ادامه اظهار داشت: بر اساس بند پنجم یادداشت تفاهم پایان جنگ، مدیریت آینده تنگه هرمز باید توسط ایران و با مشورت عمان و گفت‌وگو با کشورهای منطقه انجام می‌شد.

وی افزود: در 22 یا 23 روز نخست اجرای تفاهم، مسیر شمالی تنگه کاملاً امن بود و کشتی‌ها در آن تردد می‌کردند.

بقائی اذعان داشت: پیش از پایان مهلت 30روزه پیش‌بینی‌شده برای بازگشت ترافیک دریایی به شرایط پیش از جنگ، رژیم آمریکا «مرتکب تجاوز علیه ایران» شد. بسته شدن تنگه هرمز به خاطر پیمان شکنی آمریکا و محاصره دریایی ایران و تمام اقدامات ایذائی بوده که آمریکا طی این مدت علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: به هیچ عنوان قرار نیست تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازگردد.

در اختیار گذاشتن پایگاه

معادل تجاوز است

وی در ادامه هشدار داد: در اختیار قراردادن پایگاه یا امکانات نظامی و لجستیک در اختیار طرف متجاوز، آن کشور را در ردیف متجاوزان قرار خواهد داد.

بقائی با اشاره به انتشار ادعاهای متعدد از سوی مقام‌های آمریکایی، آنها را بخشی از جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی تأکید کرد: تهدیدهای آمریکا علیه ایران در ماه‌های گذشته تنها در حد حرف نبوده و در مواردی به ارتکاب جنایات شدید علیه مردم ایران منجر شده است. رفتار آمریکا یک الگوی تکراری دارد اما ایران براساس منافع و مصالح کشور عمل می‌کند و قرار نیست تحت تاثیر تهدید و ارعاب دیگران تغییری در مواضعش

بدهد.