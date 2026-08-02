کد خبر: ۳۳۵۳۶۶
تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۱
داغ تو دامنگیر آمریکاست، آقا(به جای گفت و شنود)
اربعین امسال حال و هوا و شور و حال ویژهای دارد. طی ده سال اخیر راهپیمائی اربعین به حماسهای باشکوه و بینظیر در تاریخ تبدیل شده بود. امسال اما، اربعین با شهادت آقای شهیدمان، امامالمسلمین، حضرت خامنهای عزیز گره خورده است. شهیدی از تبار حسین(ع) که از سوی پلیدترین انساننماهای برخاسته از تبار یزید به شهادت رسیده است. در اربعین امسال فریادهای خونخواهی امام شهید در همه مسیر طنینانداز است، تصاویر
آقای شهیدمان همهجا به چشم میخورد، تصویر رهبر انقلاب با جملاتی از اشاره ایشان بر ضرورت خونخواهی در دستهای مردم و بر تارک موکبها دیده میشود و همهجا تا چشم کار میکند پرچمهای سرخ رنگی را میبینی که «یا لثاراتالحسین» و «یا لثارات الخامنهای» بر آن نقش بسته است. امروز در سالروز اربعین، این ستون را به گزارش کوتاهی از حال و هوای اربعین و سرودهای از شاعر متعهد کشورمان جناب سید محمدحسین ابوترابی در سوگ آقای شهیدمان اختصاص میدهیم.
«اینجا کربلا است. بیستم ماه صفر سال ۶۱ هجری قمری است. از شهادت امام حسین علیهالسلام و ۷۲ تن از یارانش، چهل روز گذشته است، در همین سرزمین و در همین نقطه. امروز جابربن عبدالله انصاری صحابه بزرگوار رسول خدا(ص) و یار و یاور پاکباخته امیرالمؤمنین علیهالسلام، همراه با عطیه عوفی که از تابعین و یکی از شیعیان پاکباخته امیرالمؤمنین(ع) و از رجال علم حدیث و مفسر قرآن است، در کربلا به زیارت تربت پاک سیدالشهدا و یاران شهیدش آمده است... جابر در کهنسالی بینایی خود را از دست داده است. به عطیه میگوید بوی حسین را استشمام میکند و راست میگوید، بیجستوجو و بیآنکه به این سوی و آن سوی برود، مدفن فرزند رسول خدا را مییابد و بر تربت حسین مینشیند... آن روزها، چه کسی باور میکرد که اربعین غریبانه آن روز به بزرگترین حماسه حضور در سراسر جهان و بینظیرترین اجتماع انسانی در طول تاریخ بشر تبدیل میشود و همهساله نوبت به اربعین که میرسد، دهها میلیون نفر از شیفتگان اباعبداللهالحسین بینش و منش او را بر صفحه دل مینشانند و در داغستان پنجاه و چند درجهای عراق این «نقشه راه» را به دست میگیرند و به یاد شهدای کربلا و به منظور تداوم راه آنها فاصله هشتاد و چند کیلومتری نجف تا کربلا را پای پیاده طی میکنند و همه ساله نیز بر تعداد آنان افزوده میشود. دهها میلیون عاشق جامانده را نیز باید به شمار آنها افزود... امروز آن واقعه که آن روز نشدنی به نظر میرسید اتفاق افتاده است»... اربعین امسال اما، خونخواهی آقای شهیدمان را هم بر تارک خود دارد.
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آتشفشان از سینهها برپاست آقا
از داغ تو در جان ما غوغاست آقا
پنهان شدی از چشمهای ملت اما
سیمای تو در قاب دل پیداست آقا
رفتی علمدار وطن، اما نیفتاد
پرچم به دست ملتت بالاست آقا
اوضاع دنیا بعد تو دیگر بههم ریخت
حیران ز بعد رفتنت دنیاست آقا
آتش زَنَد بر دودمان کاخِ شیطان
داغ تو دامنگیر آمریکاست آقا
چشمان اشک آلود ایران بیش از پیش
در انتظار مهدی(عج) زهراست آقا