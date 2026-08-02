* امام شهید در رابطه با حرکت پیاده‌روی اربعین فرموده‌اند؛ «این حرکت، حرکت عشق و ایمان است. ترکیبی است از عقل و عاطفه. ترکیب این دو آن‌چیزی است که در سایر فِرَق اسلامی، خلأ آن محسوس است» با این نگاه، می‌توان گفت، عشق زینت عقل است و عقل راهنمای عشق. عقل و عشق مسیر وصال را توأمان طی می‌کنند.

صولتی‌فرد

* بسیاری از تحلیلگران روابط بین‌الملل معتقدند نبرد بر سر تنگه هرمز آینده آمریکا را تعیین می‌کند و اگر کنترل تنگه در اختیار ایران باقی بماند، این امر نقطه آغازی برای تغییر نظم جهانی و زوال امپراتوری آمریکا خواهد بود.

والی

* امسال، مواکب عراقی نه تنها با پذیرایی از زائران، بلکه با نصب تصاویر رهبر معظم انقلاب و سید حسن نصرالله، وفاداری خود به محور مقاومت را به رخ جهانیان کشیدند. این اقدامات، گویای آن است که اربعین به پایگاهی برای تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و انتقال پیام وحدت، ایستادگی و مبارزه با استکبار تبدیل شده است.

آخوندی

* جنگ زیرساخت‌ها علیه ایران، که دشمن هر از چندگاهی به زبان می‌آورد اگرچه مشکلاتی را ایجاد می‌کند ولی هرگز نتیجه جنگ را به نفع او تغییر نخواهد داد. پیروز این جنگ، آن طرفی است که ملتش دارای اراده قوی و پولادین باشد. این جنگ، جنگ اراده‌ها است. ملت ایران در این جنگ به دنیا اثبات کرد که ملتی با اراده و روحیه شکست‌ناپذیر و تسلیم‌ناپذیرند.

آبنیکی

* جنگ رمضان که می‌خواست ظرف 3 روز ایران را به تسلیم وادارد، 40 روز طول کشید و پیروزی درخشان‌تری از جنگ تحمیلی 12 روزه برای ایران ثبت کرد؛ نبردی که شاید مسیر تاریخ را عوض کرد و سرنوشت نظم جهانی را رقم زد.

سعدیانی

* فیلیپ گوردون، دیپلمات باسابقه آمریکایی و مسئول امور خاورمیانه در دولت اوباما در مجله فارن پالیسی نوشت: جنگ بی‌پروای ترامپ که تنها به ایران امکان داد کنترل تنگه هرمز را در دست بگیرد و بر اقتصاد جهان سلطه یابد، هیچ گزینه‌ای جز انواع مختلف شکست‌های فاجعه‌بار را برای ایالات متحده باقی نگذاشته است!

قنبری

* یک نشریه آمریکایی پنج ماه پس از جنگ اعتراف کرده؛ ذخایر و توانایی موشکی ایران به اندازه‌‌ای است که می‌‌تواند تهدیدات کلیدی علیه پایگاه‌ها و منافع آمریکا وارد کند. این نشریه سه ماه قبل، (سوم اردیبهشت) هم خبر مهمی را منتشر کرده بود: پنتاگون تحت فشار جنگ با ایران فروپاشیده است. پنتاگون که تحت رهبری پیت هگست به هرج و مرج و خیانت کشیده شده، در حال از دست دادن ایده‌هایی برای پایان دادن به درگیری است.

مردی‌ها

* ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا قرار دارد و جنگ پرهزینه با ایران به یکی از مهم‌ترین چالش‌های او تبدیل شده است. واقعیت تلخ برای هر دو طرف یعنی آمریکا و اسرائیل این است که جنگ با ایران نه تنها به اهداف اعلامی خود نرسیده، بلکه جمهوری اسلامی ایران را قوی‌تر و مصمم‌تر از قبل به میدان بازگردانده است.

کشانی

* سفر اخیر نتانیاهو به واشنگتن برای حفظ آخرین پشتوانه‌های سیاسی خویش‌، بیش از هر چیز نشان‌دهنده درماندگی و استیصال رهبران رژیم صهیونی است. آنها که با تصور پیروزی سریع وارد جنگی تمام‌عیار علیه ایران شدند، اکنون در باتلاقی گرفتار شده‌اند که نه راهی به جلو دارند و نه‌گریزی از آن.

عقیلی

* وزارت جنگ آمریکا چند روز قبل پس از بالا گرفتن انتقادات درباره پنهان‌کاری درخصوص تلفات، به‌صورت مخفیانه آمار مجروحان را به‌روزرسانی کرد. با تلفیق آمارهای جدید، پنتاگون تاکنون کشته شدن ۱۸ نظامی و زخمی شدن ۶۲۴ نفر دیگر در جنگ علیه ایران را پذیرفته است. هرچند که آمارهای واقعی از این ارقام بسیار بالاتر است. لازم به ذکر است کاهش عجیب آمار کشته‌شدگان و مجروحان در سامانه DCAS همزمان با ادامه حملات ایران، پنتاگون را زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار داده بود.

سرلک

* دو تن از فرماندهان ارشد بازنشسته نیروی هوائی آمریکا، که اکنون کارشناسان ارشد مرکز مطالعات راهبردی و بین‌الملل (CSIS) هستند، با اعتراف به هماهنگی و تقسیم‌کار دقیق میان آمریکا و رژیم صهیونی در حمله به ایران، تأکید کردند که هیچ قدرتی نمی‌تواند کنترل تنگه هرمز را از دست ایران خارج کند و ایران تا زمانی که اراده کند، می‌تواند کنترل خود را بر این تنگه تحمیل نماید.

شهمیرزادی

* آمریکایی‌ها باید بدانند بازگشایی کامل تنگه هرمز صرفاً با اتکا به قدرت هوائی و دریایی غیرممکن است. چرا که حتی اگر آمریکا بتواند بیش از ۹۰ درصد حملات را خنثی کند، همان چند درصد باقیمانده، از بازگشت کشتیرانی به حالت عادی جلوگیری خواهد کرد. زیرا شرکت‌های بیمه و کشتیرانی، حتی احتمال اصابت به شمار محدودی از شناورها را نمی‌پذیرند. در ضمن ایران با حداقل توان حمله می‎تواند وضعیت تنگه را پرخطر نگاه دارد.

نیلفروشان

* محمد البرادعی، مدیر پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در واکنش به درخواست واشنگتن برای برچیدن دیوان کیفری بین‌المللی خطاب به دفتر دیوان کیفری بین‌المللی گفت اکثریت قاطع مردم جهان به ضرورت پاسخگو کردن عاملان هولناک‌ترین جنایت‎های ارتکابی علیه ‌بشریت باور دارند و از شما انتظار دارند شجاعت لازم را برای پاسخ دادن به این مضحکه داشته باشید.

اشتهاردی

* کوپر، فرمانده سنتکام، به کاخ سفید توصیه کرده حملات به جنوب ایران متوقف شود. چرا که بی‌تأثیر هستند. وی همچنین تأکید کرده ادامه بمباران دو هفته گذشته هیچ فایده‌ای نداشته است.

مشهدی‌حاجی

*کروزهای ایرانی مدت‌هاست کابوس بی‌وقفه آمریکایی‌ها شده‌اند. موشک‌هایی کاملاً ساخت داخل که پایگاه‌های ایالات متحده را بی‌امان هدف گرفته و قواعد بازی را در غرب آسیا تغییر داده‌اند.

متقی

*مهم‌ترین تضمین امنیت هر کشوری، برخورداری از قدرت بازدارندگی مؤثر از جمله انسجام ملی است. فلذا مشاهده می‌کنیم دشمن جنایتکار‌، بعد از ناامیدی در میدان جنگ، خدشه در انسجام ملی را نشانه رفته است.

تاجری

* تاریخ اسلام جای تفسیر به رأی نیست. اگر بنا باشد هرکس بخشی از یک واقعه تاریخی را جدا کند و بر شرایط امروز منطبق سازد، نتیجه چیزی جز ایجاد سوء‌برداشت، دوقطبی‌سازی و تفرقه در جامعه نخواهد بود.

عبدالجباری

* رسانه‌های عبری از پیدا شدن جسد دو نظامی زن ارتش رژیم صهیونیستی در دو پایگاه نظامی مختلف در سرزمین‌های اشغالی خبر دادند که فرضیه خودکشی درباره آن‌ها مطرح شده است. با خودکشی این دو صهیونیست‌، به اعتراف خودشان شمار نظامیانی که از ابتدای سال تاکنون خودکشی کرده‌اند، به ۱۶ تن رسیده است.

مقدادی

* مرشایمر تحلیلگر برجسته آمریکایی گفته جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را باید فاجعه‌ای در بالاترین سطح توصیف کرد. زیرا هیچ‌یک از اهداف اعلامی آن محقق نشده است.

صالحی‌مرام

* سخنگوی دولت در یک مصاحبه چند دقیقه‌ای، تعداد 8 مورد پالس ضعف برای دشمن فرستاده است. این درحالی است که آمریکا و اسرائیل بعد از گذشت بیش از ۱۵۰ روز از جنگ، نه از تلفاتشان حرفی می‌زنند و نه از خساراتشان چیزی لو می‌دهند. در ضمن انگار نه انگار ابرقدرت نظامی و اقتصادی دنیا و همه حامیان منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ایش را به زانو در‌آورده‌ایم.

ملک‌پور

* چند روز قبل با این که شاهد حملاتی به تأسیسات ابقیق عربستان، بزرگ‌ترین واحد تولید و فروش نفت دنیا به ظرفیت ۷ میلیون بشکه نفت بودیم، با این حال قیمت نفت نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه ۸ درصد ریزش کرد. دلیل آن انتشار یک تیتر صلح بین ایران و آمریکا در رسانه‌ها و باز شدن قریب‌الوقوع تنگه هرمز تحت تاثیر مذاکرات عمان بود. بی‌جهت نیست آتش‌بس از دهان آمریکایی‌ها نمی‌افتد.

مجیدیان

* یک دیپلمات ارشد ژاپنی درخصوص تخاصم بین ایران و آمریکا نظر داده و گفته برای روشن شدن نتیجه تقابل این روزهای ایران و آمریکا این جمله را به کار می‌برم که یک مشاور املاک نیویورکی هرگز حریف یک تاجر فرش ایرانی نمی‌شود.

صابری‌مقدم