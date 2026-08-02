۱۱۱ مدرسه در چهارمحال و بختیاری به شبکه فیبر نوری متصل شدند
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
مدیر مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری از اتصال ۴۸ حوزه امتحانی و ۱۱۱ مدرسه استان به شبکه فیبرنوری خبر داد و گفت: توسعه زیرساختهای ارتباطی مراکز آموزشی با هدف ارتقای کیفیت خدمات، پایداری ارتباطات و فراهمسازی بستر آموزش هوشمند و برگزاری مطلوب آزمونهای الکترونیکی با جدیت در حال اجراست.
محمدرضا کریمی اتصال مدارس و حوزههای امتحانی به شبکه فیبر نوری، امکان بهرهمندی از اینترنت پرسرعت، پایدار و ایمن را فراهم کرده و نقش مهمی در توسعه آموزش هوشمند، برگزاری آزمونهای الکترونیکی و ارائه خدمات نوین آموزشی دارد.
وی با تأکید بر تداوم اجرای پروژههای توسعهای فیبرنوری در استان تصریح کرد: مخابرات منطقه با استفاده از توان فنی و تخصصی خود، توسعه این زیرساخت راهبردی را در بخشهای مختلف با جدیت دنبال میکند تا زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر مراکز آموزشی، دستگاههای اجرائی و مشترکان از خدمات ارتباطی نوین فراهم شود.