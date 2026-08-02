پاکسازی بیش از 1/5 میلیون متر مربع از معابر کربلا

اصفهان- خبرنگار کیهان:

با تلاش نیرو‌های خدماتی اصفهان بیش از ۵/۱ میلیون متر مربع از معابر کربلای معلی در یک روز پاکسازی شد.

دبیر ستاد اربعین شهرداری اصفهان گفت: نیرو‌های ستاد اربعین اصفهان در حوزه‌های مختلف نظافت معابر، جمع‌آوری و جابه‌جایی پسماند، خدمات بهداشتی و پشتیبانی ماشین‌آلات خدمات گسترده‌ای را به زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین‌(ع) ارائه کردند. سیدمهدی عسگری افزود: در بخش رفت‌وروب معابر، یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۲۷۵ متر مربع عملیات رفت‌وروب دستی اجرا شد، همچنین ۸۰ هزار متر مربع از معابر به‌صورت مکانیزه

رفت و روب و ۲۰ هزار متر مربع نیز با استفاده از دستگاه جدول‌شور شست‌وشو شد، که در مجموع بیش از یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۲۷۵ مترمربع از معابر کربلای معلی پاک‌سازی شد. وی با اشاره به عملکرد ماشین‌آلات خدمات شهری ادامه داد: در یک روز ۱۰۴ تن پسماند جمع‌آوری و جابه‌جا شد و ۵۶ سرویس نیز برای حمل نخاله اختصاص یافت.