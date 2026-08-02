ضربآهنگ مقابله با دشمن را باید متناسب با تهدیدها افزایش داد
همدان- خبرنگار کیهان:
امام جمعه همدان با اشاره به اینکه امروز برنامه نظامی کشور حالت تهاجمی پیدا کرده، گفت: ضربآهنگ مقابله با دشمن را باید متناسب با تهدیدها افزایش داد.
آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی افزود: دشمن اگر ضربه نخورد دست بر نمیدارد و عقبنشینی نمیکند بنابر این باید نیروهای نظامی با دشمن بسیار با شدت برخورد کنند.
وی بر تغییر سیاست جنگی با آمریکا تاکید کرد و خاطرنشان کرد: باید امنیت سربازان آمریکایی در منطقه به خطر بیفتد و مقابله به مثل چشم در برابر چشم، باید به سر در برابر چشم تبدیل شود.
نماینده ولی فقیه در استان خطاب به مردم در تجمعات شبانه نیز گفت: خونخواهی شهدای مظلوم از کودکان مدرسه میناب تا فرماندهان عالیرتبه به ویژه رهبر شهید انقلاب باید مطالبه عموم مردم باشد، همه مردم کشور ما باید مسئله خونخواهی را مطالبه بکنند. وی بر لزوم حفظ وحدت در کشور مبتنی بر منافع دینی و ملی و پرهیز از تفرقه تاکید کرد و افزود: دشمن کمترین نقطه ضعف را برجسته میکند پس باید همه بنا بگذارند بر اینکه انسجام و وحدت را حفظ کنند البته اختلافهای فکری وجود دارد، در سیاستها، در نوع عملکردها، اما آنچه که دنیا مخصوصا اسرائیل و آمریکا از ایران میبینند باید ایران متحد باشد آنچه که در دنیا و در کشورهای منطقه دیده میشود و در رسانهها منعکس میشود باید ایران متحد باشد چرا که ایران متحد است که میتواند در مقابل همه فتنهها بایستد.
وی به توطئههای دشمن در ابعاد مختلف اشاره کرد و گفت: یکی از برنامههای دشمن محاصره اقتصادی و فشار بر معیشت مردم است، در اینجا دولت نباید منتظر مذاکره بماند که شاید توافقی اتفاق بیفتد باید مایحتاج زندگی مردم را تامین کرد و برای مشکلات معیشتی راه حل پیدا
کرد.