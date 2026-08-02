مزدوران آلسعود در یمن فعال شدند
منابع خبری گزارش دادند که ارتش و نیروهای مسلح یمن در جنوبغرب این کشور بهشدت با شبهنظامیان مزدور عربستان درگیر شدهاند.
براساس گزارشهای دیروز (۱۱ مرداد ۱۴۰۵ /۲ اوت ۲۰۲۶) منابع یمنی و خبرگزاریهای عربی، درگیریهای شدیدی در محورهای غربی و جنوبی شهر تعز (جنوبغرب یمن) میان نیروهای مسلح یمنی و عناصر تحت حمایت رژیم سعودی رخ داده است. منابع نظامی یمنی از نبردهای شبانه و تبادل آتش توپخانهای در جبلهان غرب تعز خبر دادهاند که به مناطق الصلو در جنوبشرق و محور البرح نیز کشیده شده و حدود دو ساعت ادامه یافته است. این درگیریها پس از تلاش عناصر وابسته به دولت مستعفی (تحت پشتیبانی ریاض) برای پیشروی یا نفوذ به مواضع نیروهای یمنی آغاز شد و با پاسخ قاطع ارتش و نیروهای مسلح یمن همراه بوده که منجر به عقبنشینی طرف مقابل و تلفات در صفوف آنان شده است. رسانههایی مانند اسپوتنیک و منابع محلی یمنی این رویدادها را بخشی از تداوم مقاومت در برابر فشارهای خارجی توصیف کردهاند که در سایه تشدید تنشهای اخیر میان صنعا و ریاض (از جمله حملات متقابل به تأسیسات نفتی و بنادر) شدت گرفته است. همچنین برخی از خبرهای تأییدنشده حاکی از ترور فرمانده تیپ چهارم نیروهای درع الوطن وابسته به رژیم سعودی، به همراه تعدادی از همراهانش است.
این درگیریها بار دیگر نشاندهنده نقش مخرب مداخلات آلسعود در یمن است، مداخلاتی که بیش از یک دهه با حمایت از گروههای محلی، تأمین مالی و تسلیحاتی عناصر وابسته و تحمیل محاصره هوایی و دریایی، به تداوم جنگ داخلی و رنج مردم یمن دامن زده است. نیروهای تحت حمایت ریاض که به عنوان مزدوران سعودی توصیف میشوند، بارها در جبهههایی مانند تعز، الضالع و ساحل غربی برای پیشبرد اهداف سعودی به کار گرفته شدهاند، در حالی که رژیم سعودی با حملات هوایی، حمایت لجستیکی و تلاش برای کنترل منابع و بنادر استراتژیک، به جای کمک به ثبات، به پیچیدهتر شدن بحران و تضعیف حاکمیت یمن ادامه داده است. گزارشهای دیروز از جبهه تعز، در کنار تصاعد اخیر درگیریها و عملیاتهای متقابل، بیانگر آن است که سیاستهای مداخلهجویانه آلسعود نهتنها نتوانسته است به حل بحران کمک کند، بلکه با تداوم حمایت از نیروهای وابسته، زمینهساز درگیریهای تازه و تلفات بیشتر شده و مقاومت یمنی را در برابر این دخالتهای خارجی تقویت کرده است.
بیفایده است!
همچنین الیعزر ماروم، فرمانده پیشین نیروی دریایی رژیم صهیونیستی و پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک بگین- سادات، در جریان گفتوگویی با معاریو، اتکا به گروههای مسلح جنوب یمن برای مقابله با دولت صنعا را غیرواقعبینانه توصیف کرد و یادآور شد عربستان و امارات پیشتر با تکیه بر همین گروهها نتوانستند به اهداف خود دست یابند. وی با اشاره به انگیزه ایدئولوژیک نیروهای یمنی گفت: شکست یا از کار انداختن توان نظامی آنها بسیار دشوار است. او با یادآوری اینکه آمریکا نیز در مقطعی حملات خود را متوقف و با یمن به توافق رسید، تأکید کرد: «در شرایط کنونی هیچ راهحل مشخصی برای این مسئله وجود ندارد.» وی افزود:یمن اکنون به یک واقعیت میدانی با قلمرو و بنادر تحت کنترل خود تبدیل شده، موضوعی که به گفته او، تاکنون راهحل قطعی برای آن یافت نشده است.
هیچکس توان مهار یمن را ندارد
او، در جای دیگری از این گفتوگو، با اذعان به ناکامی رژیم اسرائیل و کشورهای اروپایی در مقابله با یمن، تأکید کرد: بازدارندگی ایجادشده از سوی یمن در دریای سرخ شکسته نشده و تاکنون هیچ راهحل مؤثری برای مهار آن پیدا نشده است. فرمانده پیشین نیروی دریایی رژیم با اشاره به تحولات دریای سرخ، تنگه بابالمندب و تنگه هرمز مدعی شد اجازه عبور نفتکشهای چینی از بابالمندب، نتیجه شکلگیری معادلهای جدید میان چین، ایران و یمن است. ماروم همچنین اذعان کرد: بندر ایلات [در نتیجه عملیات دریایی یمن] مدتهاست عملاً از چرخه فعالیت خارج شده، اما این موضوع آنگونه که باید در سطح بینالمللی بازتاب نیافته است. وی مدعی شد تجارت جهانی با انتخاب مسیر جایگزین از جنوب آفریقا، خود را با شرایط جدید تطبیق داده و افزایش زمان حملونقل نیز تاکنون تأثیر قابلتوجهی بر قیمت کالاها نداشته است.
ریاض بهدنبال سوءاستفاده از فضای مجازی
خبر دیگر آنکه محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، نسبت به تلاشهای رژیم سعودی برای جذب تعدادی از تولیدکنندگان محتوا در شبکههای اجتماعی با هدف بهکارگیری آنها در جنگ روانی علیه مردم یمن هشدار داده و تأکید کرد که این تحرکات در چارچوب تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تضعیف جبهه داخلی از طریق ابزارهای رسانهای و دیجیتال صورت میگیرد. الفرح در پستی در صفحه شخصی خود در پلتفرم «ایکس» افزود که برخی از تولیدکنندگان محتوا پذیرفتهاند که در ازای منافع مالی، به ابزارهایی در خدمت برنامههای خارجی تبدیل شوند. وی خاطرنشان کرد که شهرت و تأثیری که آنها در گذشته به دست آورده بودند، اتفاقی نبوده، بلکه نتیجه مواضعشان در همسویی با آرمانهای مردمشان و ایستادگی در کنار شهروندان در مراحل دشوار بوده است. وی اشاره کرد که همسویی برخی از اینفلوئنسرها با طرف متجاوز، منجر به کاهش پایگاه مردمی و از دست دادن بخش بزرگی از اعتبارشان شده است؛ به طوری که مخاطبان، اکنون آنها را به چشم ابزارهایی میبینند که برای اجرای کمپینهای رسانهای علیه جامعه به کار گرفته میشوند، در حالی که پیشتر از اعتماد گسترده دنبالکنندگان برخوردار بودند.