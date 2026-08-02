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روزنامه مشهور آمریکایی با اشاره به تشدید فقر در آمریکای دوره ترامپ نوشته است، در حالی که مردم آمریکا در فقر دست‌وپا می‌زنند و برای تأمین هزینه‌های زندگی خود پلاسمای خونشان را می‌فروشند، ترامپ 100میلیارد دلار از پول همین مردم را صرف جنگی بدون حاصل با ایران کرده است.

جنگ آمریکا علیه ایران در حوزه‌های مختلف جز شکست و شرمساری دستاوردی برای ترامپ نداشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مردم آمریکا بیشتر از سایر کشورها تاوان حماقت ترامپ را می‌پردازند. او ده‌ها میلیارد دلار از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را در جنگی هزینه کرد که هیچ دستاوردی برای مردم آمریکا جز افزایش تورم، افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، کود شیمیایی و محصولات کشاورزی نداشته است. «لیندا بیلمز»، اقتصاددان برجسته دانشگاه هاروارد پیش‌بینی کرده است که هزینه نهایی این جنگ می‌تواند به یک تریلیون دلار می‌رسد. به گفته وی «محاسبه دقیق هزینه‌های جنگ کار بسیار دشواری است. اما براساس داده‌های موجود، جنگ کنونی با ایران روزانه حدود ۲میلیارد دلار هزینه مستقیم روی دست آمریکا می‌گذارد که این مبلغ تازه نوک کوه یخ است.» بیلمز خاطرنشان کرده است که علاوه بر هزینه‌های کوتاه‌مدت، هزینه‌های بلندمدتی نیز پس از پایان جنگ وجود دارد؛ از جمله پرداخت هزینه‌های درمانی کهنه‌سربازان و همچنین جایگزین کردن و تأمین دوباره موجودی تسلیحات.

طی 5 ماه گذشته بارها رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی آمریکا از ترامپ خواسته‌اند که به جای جنگ با ایران پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را برای مبارزه با مشکلات اقتصادی مردم آمریکا هزینه کند اما تاکنون گوش شنوایی در مقابل این درخواست‌ها نبوده است. برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت و از رهبران جناح ترقی‌خواه حزب دموکرات، چندی پیش در حساب کاربری رسمی خود در شبکه ایکس (توئیتر سابق) با انتشار پستی افشاگرانه، اولویت‌های تحریف‌شده دولت آمریکا را به باد انتقاد گرفته و نوشته بود: «جنگ در عراق: ۲.۱ تریلیون دلار. جنگ در افغانستان: ۲.۳ تریلیون دلار. هزینه پیش‌بینی‌شده جنگ در ایران: ۱ تریلیون دلار.» سندرز سپس با کنایه‌ای تلخ به وضعیت اقتصادی مردم آمریکا نوشته بود: «همیشه برای جنگ پول هست، اما هرگز پول کافی برای مسکن، آموزش یا نیازهای طبقه کارگر وجود ندارد». «مارجری تیلر گرین» نماینده سابق کنگره آمریکا هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشته بود: «روزی در آینده، والدین به فرزندان خود خواهند گفت که به‌دلیل جنگ ترامپ با ایران، مزارع از بین رفت، چون کشاورزان توان خرید کود را نداشتند و هزینه‌های کشاورزی بیش از حد بالا رفت». یکی دیگر از سناتورهای آمریکایی هم با انتقاد شدید از سیاست اقتصادی ترامپ اذعان کرده است که مردم آمریکا اکنون حتی برای پرداخت مایحتاج اولیه زندگی خود از جمله موادغذایی مجبورند پرداخت هزینه را به بعد موکول کرده و از گزینه‌های «الان بخر، بعداً پرداخت کن» استفاده کنند. به اذعان «الیزابت وارن»، «54درصد از مردم آمریکا بدون دریافت وام نمی‌توانند مخارج زندگی خود را تأمین کنند. این در حالی است که دونالد ترامپ در وعده‌های انتخاباتی خود به مردم کشورش قول داده بود که شرایط اقتصادی را بهتر می‌کند و عظمت را دوباره به آمریکا برمی‌گرداند.» به گفته وارن، دونالد ترامپ با به راه‌انداختن جنگ ایران، فشار اقتصادی بر مردم کشورش را بیش‌ازپیش افزایش داده است. او در حالی بالغ بر ۷۰میلیارد دلار را در جنگ ایران هزینه کرده که با این مبلغ می‌توانست بیمه درمانی حدود 2میلیون و ۶۰۰ خانواده چهارنفره را تأمین کند یا وضعیت شمار زیادی از بی‌خانمان‌های آمریکایی را بهبود ببخشد. فایننشال‌تایمز هم از تأثیرات شدید جنگ به کشاورزی آمریکا خبر داده و نوشته است: «نوسانات قیمت کود و انرژی کشاورزان را آسیب‌پذیر کرده؛ به طوری که ورشکستگی مزارع رشدی ۴۶درصدی داشته است».اقتصاددانان می‌گویند حتی اگر جنگ به زودی پایان یابد، احتمالاً آمریکایی‌ها تا ماه‌ها تأثیرات مالی آن را احساس خواهند کرد.

فروش پلاسمای خون

روزنامه نیویورک‌تایمز هم در گزارش تازه‌ای با انتشار تصویری بدون روتوش از آمریکا، ابعادی از فقر شدید مردم آمریکا را در میانه این جنگ فاش کرده است. نیویورک‌تایمز گزارش خود را این‌گونه آغاز می کند: «نامش ترینیتی گودمن است؛ زنی ۴۴ساله که بانداژی بر دستش، خودنمایی می‌کند. گودمن تنها ۳ دلار و چند سنت در حساب بانکی‌اش دارد و فقط یک راه برای امرار معاش پیش‌روی اوست: فروش پلاسمای خون. او به‌صورت هفتگی با فروش پلاسمای خونش زندگی می‌گذراند. این زن که به‌دلیل مشکلات جسمی و روحی قادر به کار کردن نیست، با یارانه‌های غذا (۲۹۸ دلار در ماه) خود را سرپا نگه می‌دارد، اما نمی‌تواند از این یارانه‌ها برای خرید اقلام بهداشتی از جمله دستمال توالت استفاده کند و به ناچار به خیریه‌های کلیساها مراجعه می‌کند. نیویورک‌تایمز تأکید کرده که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ‌سفید، شرایط بغرنج افراد فقیر در آمریکا با کاهش میزان یارانه‌های غذا، خدمات درمانی از جمله طرح مدیکید(برنامه بهداشتی آمریکا برای خانواده‌ها و افراد با منابع و درآمد کم)، کاهش بودجه سلامت روان کودکان، کم‌شدن برنامه‌های پیشگیری از بارداری و سایر برنامه‌های اجتماعی، و در عین حال، افزایش قیمت بنزین و موادغذایی، تشدید شده است. این رسانه تأکید کرده که شرایط دشوار جمهوری‌خواهان برای دریافت مزایا، فقر را در بین مردم آمریکا تشدید کرده است.

برای جنگ پول هست برای فقرا نه!

خبرنگار «نیویورک‌تایمز» از گفت‌وگو با افراد زیادی خبر داده که در دوره ترامپ، یارانه‌های غذا و سایر مزایای خود را از دست داده‌اند و به‌سختی بدون این مزایا، زندگی خود را می‌گذرانند. این مردم به‌طور فزاینده‌ای ناامید و خشمگین هستند. نظرسنجی اخیر انجام‌شده توسط واشنگتن پست-ایپسوس نشان داد که دوسوم آمریکایی‌ها معتقدند که نمی‌توانند از پس هزینه‌های خرید موادغذایی بربیایند. مردم آمریکا در حالی برای تأمین یک وعده غذایی با چالش‌های متعدد روبه‌رو هستند که ترامپ بیش از ۱۰۰میلیارد دلار از مالیات همین مردم را صرف جنگی بی‌دلیل «نامشروع و انتخابی» در ایران کرده است؛ جنگی که حتی راهی برای خروج از آن هم نمی‌یابد.

به گزارش فارس به نقل از نیویورک‌تایمز، ترامپ به بهانه کاهش مخارج، بسیاری از مزایای تأمین اجتماعی مردمش را قطع کرد، اما از سوی دیگر میلیاردها دلار را صرف جنگی کرد که هنوز دلیل قانع‌کننده‌ای برای شروع آن ارائه نکرده است. به گفته سناتور ایالت جورجیا «جان آساف»، قیمت موادغذایی در آمریکا به بالاترین حد خود رسیده است. «گودمن» یکی از این افرادی است که فشار فقر را بیش‌ازپیش احساس می‌کند. او می‌ترسد تا همین یارانه‌های غذا هم از او گرفته شود و آن‌وقت نمی‌داند چگونه باید زنده بماند.

به نوشته نیویورک‌تایمز براساس گزارش مرکز اولویت‌های بودجه و سیاست، در سراسر آمریکا، حدود ۱.۵میلیون کودک در سال گذشته تحت برخورد شدید ترامپ، یارانه‌‌های غذای خود را از دست داده‌اند. این مرکز تأکید کرده است که فشار بر ایالت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و کاهش نرخ خطا ممکن است منجر به محرومیت‌های نادرست از مزایا شود. علاوه بر این، از ابتدای سال جاری میلادی، پس از آنکه جمهوری‌خواهان یارانه‌های کمک به پرداخت بیمه را کاهش دادند، حدود سه‌میلیون آمریکایی بیمه سلامتی که در دوران اوباما به آنها اختصاص داده شده بود، را از دست داده‌اند.