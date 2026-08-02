سرویس خارجی-

سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای دیگر از «عملیات تخریب و انفجارهای گسترده»‌ای که رژیم آپارتاید اسرائیل در جنوب لبنان انجام می‌دهد، آن هم با وجود آتش‌بس اعلام‌شده! ابراز نگرانی شدید کرد.

تجاوز، اشغال و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی طی دهه‌های گذشته به یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های عملکرد رژیم آپارتاید اسرائیل در منطقه تبدیل شده است. از اشغال جنوب لبنان در سال ۱۹۸۲ و بمباران‌های گسترده این کشور تا جنگ ۳۳روزه سال ۲۰۰۶ و همچنین حملات مکرر به مناطق مسکونی، مراکز درمانی، تأسیسات زیربنایی و اماکن تاریخی، لبنان همواره یکی از اصلی‌ترین قربانیان سیاست‌های توسعه‌طلبانه تل‌آویو بوده است. در کنار این اقدامات، حملات مستمر علیه فلسطین، سوریه و دیگر نقاط منطقه نیز نشان می‌دهد که استفاده از قدرت نظامی علیه اهداف غیرنظامی، بخشی ثابت از استراتژی این رژیم بوده است. تحولات اخیر جنوب لبنان نیز ادامه همین روند ارزیابی می‌شود، روندی که این‌بار نه‌‌تنها جان شهروندان و زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار داده، بلکه میراث فرهنگی و هویت تاریخی لبنان را نیز در معرض نابودی قرار داده است. هشدار رسمی سازمان ملل درباره ابعاد این تخریب‌ها، نشان می‌دهد آن‌چه امروز در جنوب لبنان جریان دارد، صرفاً یک درگیری نظامی محدود نیست، بلکه تهدیدی جدی علیه میراث فرهنگی، حافظه تاریخی و امنیت انسانی این کشور به‌شمار می‌رود.

هشدار

سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای نسبت به موج انفجارها و عملیات تخریب گسترده رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان ابراز نگرانی شدید کرد و اعلام داشت که حجم و ابعاد این اقدامات به‌دلیل آثار ویرانگر آن بر زیرساخت‌های غیرنظامی، میراث فرهنگی و حافظه جمعی ساکنان منطقه، نگرانی عمیقی را برانگیخته است. این سازمان با تأکید بر اینکه تشدید روند تخریب باید هرچه سریع‌تر متوقف شود، یادآور شد که برای حل مسائل باقی‌مانده، مسیرهای دیپلماتیک در دسترس است و نباید اقدامات نظامی جایگزین گفت‌وگو شود.

قلعه تاریخی

این بیانیه پس از آن منتشر شد که ارتش رژیم صهیونیستی طی پنجشنبه و جمعه‌شب، انفجارهای شدیدی را در اطراف قلعه تاریخی شقیف در جنوب لبنان انجام داد، منطقه‌ای که به‌دلیل ارزش تاریخی و فرهنگی خود از سوی یونسکو در فهرست میراث جهانی در معرض خطر قرار گرفته است. هدف قرار گرفتن اطراف این بنای تاریخی، نگرانی‌ها درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای نابودی آثار فرهنگی و تاریخی لبنان را دوچندان کرده و بار دیگر موضوع حفاظت از میراث جهانی در مناطق درگیری را به صدر توجهات بین‌المللی بازگردانده است.

تداوم حملات رژیم با وجود توافق آتش‌بس

در حالی که ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا توافقی میان بیروت و تل‌آویو با هدف پایان دادن به درگیری‌ها حاصل شد، حملات رژیم صهیونیستی نه‌تنها متوقف نشده، بلکه همچنان با شدت ادامه دارد؛ چیزی که منتقدان این توافق به آن استناد می‌کنند تا نشان دهند این توافق یک‌سو نه‌تنها برای تأمین منافع رژیم تنظیم شده است. براساس گزارش‌ها، ارتش اسرائیل طی روزهای اخیر انفجارهای شدیدی در شهرک طلوسه ایجاد کرده، اطراف شهرک حداثا را با گلوله‌های تانک مرکاوا هدف قرار داده، مناطق اطراف قنطره را به رگبار بسته و صدای انفجارهای مهیب از شهرک کونین نیز شنیده شده است. این حملات در شرایطی ادامه دارد که از زمان آغاز تجاوز گسترده رژیم صهیونیستی، بیش از یک میلیون لبنانی آواره شده‌اند و بخش‌هایی از جنوب این کشور همچنان در اشغال نیروهای اسرائیلی قرار دارد. برخی از خبرها نیز حاکی از زخمی‌شدن نظامیان لبنانی در جریان حملات رژیم است.