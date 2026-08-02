نشریه اکونومیست در گزارشی نوشت که چین پس از دیدار ترامپ و شی، فشار بر متحدان آمریکا را تشدید کرد.

هفته‌نامه انگلیسی اکونومیست گزارش داد، چین اندکی پس از دیدار دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، رؤسای‌جمهور آمریکا و چین، در سال ۲۰۲۵، ارزیابی و آزمودن واکنش متحدان آمریکا را آغاز کرد. این گزارش می‌افزاید: پکن از آن زمان تاکنون به‌طور مستمر دامنه فعالیت‌ها و اقدامات خود را افزایش داده و فشار بر متحدان واشنگتن را تشدید کرده است. به نوشته این نشریه، چین با افزایش اقدامات در دریای چین جنوبی و فشار بر کشورهایی مانند فیلیپین، ژاپن و استرالیا- به عنوان بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای تضعیف اتحادهای آمریکا- در حال آزمایش میزان تعهد آمریکا به متحدانش است و به نظر می‌رسد روی بی‌توجهی یا عدم واکنش قاطع ترامپ حساب باز کرده است. اکونومیست تأکید می‌کند که این رفتار پکن نشان‌دهنده ارزیابی جدید چین از ضعف نسبی آمریکا در حمایت از متحدانش است.