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کد خبر: ۳۳۵۳۳۹
تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲
سرویس کیهان » اخبار
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اندونزی

آتش‌سوزی یک کشتی مسافربری

منابع خبری اعلام کردند یک کشتی حامل حدود ۲۵۰ نفر روز یکشنبه در دریای جاوه در نزدیکی استان جاوه شرقی اندونزی آتش گرفت.
به گزارش ایسنا، عملیات جست‌وجو و نجات اکنون در حال انجام است و تا دیروز دست‌کم پنج کشته و ۴۱ مفقود گزارش شده است. مقامات اعلام کردند کشتی‌های نجات، پرسنل و چندین قایق بادی را به محل حادثه اعزام کردند. چندین کشتی در نزدیکی محل حادثه، ده‌ها مسافر را که برای فرار از آتش به دریا پریده بودند، نجات دادند.  مقامات محلی می‌گویند این کشتی صبح یکشنبه از سورابایا در جاوه شرقی به مقصد ماکاسار در جزیره سولاوسی حرکت کرده بود. گزارش‌ها حاکی است این کشتی در حدود ۳۵.۲ کیلومتر شمال جزیره ساپودی قرار داشت و در حالی که مسافران روی پل و جلوی کشتی باقی مانده بودند، تقریباً به‌طور کامل در آتش سوخت. به گزارش شینهوا، علت آتش‌سوزی همچنان در دست بررسی است.

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