کد خبر: ۳۳۵۳۳۸
تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲
یونان
برخورد 2 بالگرد با یکدیگر
دو بالگرد آتشنشانی حین خاموش کردن آتش جنگلی در نزدیکی پساتا یونان، در هوا با هم برخورد کرده و سقوط کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان آتشنشانی یونان در بیانیهای اعلام کرد که در جریان عملیات اطفای حریق هوایی، دو بالگرد BELL که توسط سازمان آتشنشانی اجاره شده بودند، در منطقه پساتا در آتیکا سقوط کردند. طبق این بیانیه، هر کدام از بالگردها دارای دو خدمه بودند و از فرودگاه نظامی الفسینا به پرواز درآمده بودند. این دو بالگرد اطفای حریق طی عملیات مقابله با آتشسوزیهای جنگلی در منطقهای در غرب آتن با یکدیگر برخورد کردند. عملیات جستوجو و نجات در حال انجام است.