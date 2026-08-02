چهار خانواده آمریکایی با طرح شکایتی علیه متا، تیک‌تاک، اسنپ و گوگل، گفتند طراحی و عملکرد شبکه‌های اجتماعی در مرگ چهار نوجوان نقش داشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از انگجت، شکایتی تازه در ایالت دلاور آمریکا، چهار شرکت بزرگ فناوری شامل متا، تیک‌تاک، اسنپ و گوگل را هدف قرار داده است. خانواده‌های چهار نوجوانی که بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ جان خود را از دست داده‌اند، می‌گویند طراحی این پلتفرم‌ها به تشدید آسیب‌های روانی و در نهایت مرگ فرزندان‌شان منجر شده است. شاکیان می‌گویند این شرکت‌ها با وجود آگاهی از هشدارهای داخلی، الگوریتم‌هایی را به کار گرفته‌اند که نوجوانان آسیب‌پذیر را با محتوایی مانند تبلیغات رژیم، فیلترهای زیبایی و ابزارهای مقایسه اجتماعی درگیر نگه می‌دارد. به گفته وکلای پرونده، این پلتفرم‌ها «هشدارها را نادیده گرفتند و شواهد آسیب را پنهان کردند».