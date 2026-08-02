جمعیت ایران از ۸۷ میلیون نفر عبور کرد

مرکز آمار ایران برآورد جمعیت کشور را بیش از ۸۷میلیون نفر عنوان کرده است، این در حالی است که پیش‌بینی جمعیت کشور تا پایان سال جاری رسیدن به رقم ۸۷ میلیون و ۱۳۴هزار نفر است.

براساس اعلام مرکز آمار ایران، جمعیت کشور با عبور از ۸۷میلیون نفر به رقم ۸۷میلیون و ۶هزار و ۳۷ نفر رسیده است.

این در حالی است که براساس برآوردهای مرکز آمار ایران جمعیت کشور ۸۶میلیون و ۵۶۲هزار نفر بوده و پیش‌بینی می‌شود جمعیت کشور تا پایان ۱۴۰۵ به عدد ۸۷میلیون و ۱۳۴هزار نفر برسد که بیش از ۶۷میلیون نفر آن جمعیت شهری و حدود ۲۰میلیون نفر هم جمعیت روستایی خواهند بود.

همچنین بُعد جمعیت هر خانوار به‌طور متوسط کمتر از ۳.۲ نفر (۳.۱۹) محاسبه شده که از دهه ۳۰ به این‌سو به کمترین حد ممکن رسیده است. در سال ۱۴۰۴ تعداد ولادت‌های ثبت‌شده در کشور ۸۹۲هزار و ۲۲۷ نفر و تعداد وفات‌ها حدود ۴۶۰هزار (۴۵۹هزار و ۹۸۴) نفر بوده است؛ بیشترین ولادت‌ها در تابستان سال گذشته و بیشترین وفات‌ها در بهار پارسال رخ داده بود.