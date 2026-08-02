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کد خبر: ۳۳۵۳۳۴
تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲
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قوه قضائیه:

رفع توقیف اموال «سردار آزمون» صحت ندارد

پیگیری آخرین وضعیت پرونده قضایی تشکیل شده برای «سردار آزمون» نشان می‌دهد هیچ‌یک از اموال توقیف‌شده او رفع توقیف نشده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، پس از انتشار یک عکس در حساب کاربری سردار آزمون در شرایط حساس جنگی کشور بود که با دستور قضایی اموال مربوط به سردار آزمون و برخی بستگان درجه یک او توقیف شد. با توقیف اموال آزمون و برخی بستگان او تحقیقات در مورد منشأ خرید اموال در دستورکار قرار گرفت. با دستور قضایی منشأ خرید اموال مورد بررسی قرار گرفت تا اگر احیاناً حتی مالی وجود دارد که به نام اطرافیان وی است، اما با منشأ پول‌های آزمون خریداری شده است در توقیف بماند و در غیر این‌صورت از اموال بستگان وی که با منشأ پول‌های خودشان خریداری شده است، رفع توقیف انجام شود. در اثنای بررسی این مهم سردار آزمون از رفتار انجام شده ابراز ندامت کرده و بابت محتوای منتشر شده قول جبران داد. با تکمیل تحقیقات پرونده اموالی از بستگان سردار آزمون که با منشأ پول‌های خود آنها خریداری شده و ارتباطی با سردار آزمون ندارد رفع توقیف شدند، اما اموال سردار آزمون در وضعیت سابق یعنی توقیف شده ماندند. این گزارش حاکی است اموال شخص سردار آزمون در پرونده کماکان در توقیف هستند.

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