اعلام تمهیدات ترافیکی ویژه برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی(ع) در پایتخت
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات ترافیکی مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در تهران را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری شهر، سردار سید ابوالفضل موسویپور، درخصوص اجرای رویداد بزرگ اجتماعی و مذهبی جاماندگان اربعین اظهار داشت: این مراسم، روز سهشنبه با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوهتر پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی(ع) آغاز میشود.
موسویپور محدودیتهای تردد را در دو مرحله برشمرد و اعلام کرد: مرحله اول از ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۲/۰۵/۱۴۰۵ در کلیه معابر اصلی و فرعی منتهی به خیابان ۱۷شهریور از میدان امام حسین(ع) تا میدان شهداء، کلیه معابر اصلی و فردی منتهی به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ره) در کلیه معابر عمود بر خیابان فدائیان اسلام از تقاطع بزرگراه کریمی تا میدان حرم، کلیه معابر عمود برخیابان قم از میدان حرم تا میدان فرمانداری، کلیه معابر عمود بر خیابان ۲۴متری از میدان حرم تا تقاطع پیلغوش و کلیه معابر ضلع شرقی خیابان کمیل از میدان فرمانداری تا میدان شهید غیبی اجرا میگردد.
وی افزود: مرحله دوم نیز از ساعت ۴:۳۰ صبح روز برگزاری مراسم در کلیه معابر اصلی و فرعی منتهی به خیابان ۱۷شهریور از میدان شهداء تا میدان خراسان و در ادامه تا تقاطع ۱۷شهریور شوششرقی، کلیه معابر اصلی و فرعی منتهی به خیابان شوششرقی از تقاطع 17شهریور تا میدان شوش، کلیه معابر اصلی و فرعی منتهی به خیابان فدائیان اسلام از میدان شوش تا میدان حرم عبدالعظیم حسنی(ع)، کلیه معابر اصلی و فرعی منتهی به حرم عبدالعظیم حسنی(ع) در ضلع غرب، شرق و جنوب حرم مطهر.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ محدودیتهای توقف را نیز از ساعت ۲۴ روز دوشنبه در معابر پیرامون میدان امام حسین(ع)، خیابان ۱۷شهریور حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا خیابان شوش، خیابان شوش حدفاصل خیابان ۱۷شهریور تا میدان شوش در «هردو مسیر» به طور کامل، خیابان فدائیان اسلام از میدان شوش تا میدان حرم مطهر در «هر دو مسیر»، خیابان قم تا محدوده میدان فرمانداری بهطور کامل، محدوده دربهای ضلع شرقی، غربی و جنوبی حرم مطهر بهطور کامل، خیابان ۲۴متری حدفاصل میدان حرم تا خیابان سازمان آب، جاده ورامین حدفاصل سهراه ورامین تا میدان معلم در «هردو مسیر» و خیابان شهرداری حدفاصل خیابان شهید رجائی تا میدان مدرس اعلام کرد.
مسیرهای پنجگانه راهپیمایی
جاماندگان اربعین
موسویپور با بیان اینکه اعمال تمهیدات ترافیکی تنها در مسیر اصلی(مسیر شماره یک) صورت می پذرید، گفت: مسیرهای راهپیمایی در پنج مسیر پیشبینی شده که شامل مسیرهای زیر است:
مسیر شماره یک، میدان امام حسین(ع)، خیابان ۱۷شهریور، میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام، میدان شهرری، حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع).
مسیر شماره دو، میدان جمهوری، نواب، میدان ۹ دی، میدان بهمن، خیابان بعثت، شهید رجائی، بزرگراه شهید کریمی، بلوار دستوار، میدان نماز، خیابان کمیل میدان هادی ساعی، خیابان مدرس و خیابان آستانه حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع).
مسیر شماره سه، امامزاده حسن(ع)، خیابان امینالملک، خیابان قزوین، خیابان شیخ محمدی، میدان ۹ دی، میدان بهمن، بزرگراه بعثت، خیابان شهید رجائی، بزرگراه شهید کریمی، بلوار دستواره، میدان نماز، خیابان کمیل میدان هادی ساعی، خیابان مدرس و خیابان آستانه، حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع).
مسیر شماره چهار، باقرشهر، خیابان شهید رجائی، روی پل شهید آوینی، خیابان سلمان فارسی، میدان امام هادی(ع)، حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع).
مسیر شماره پنج، جاده ورامین، سهراه تقیآباد، خیابان شهید مصطفی خمینی، خیابان سلمان فارسی، خیابان احمد قمی.
وی ادامه داد: به منظور سهولت حضور شهروندان، که قصد شرکت در این مراسم پیادهروی با شکوه را دارند پیشبینی محل توقف و چینش خودروهای شخصی، نیز انجام شده است. رانندگان خودروهای شخصی در کلیه معابر موازی و عمود بر محدوده برگزاری مراسم مجاز به پارک خودرو بوده و در معابری که دارای عرض مناسب میباشند، پارک اریب بلامانع است.
جلوگیری از تردد موتورسیکلتسواران
در مسیر راهپیمایی
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تأکید کرد: از ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر پیادهروی جلوگیری میشود.